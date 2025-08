Capaccio Paestum: scontro auto – furgone, tre feriti

Incidente stradale questa sera a Capaccio Paestum, in località Laura. Per cause ancora in via d’accertamento si sono scontrate un’auto e un furgone. Quest’ultimo mezzo ha poi terminato la sua corsa contro le barriere presenti a margine della carreggiata, riportando notevoli danni.

Soccorsi e feriti

Tre le persone rimaste ferite. Si tratta di un uomo e una donna che viaggiavano a bordo del furgone e del conducente dell’auto. Per loro, tutti vacanzieri provenienti dal napoletano, si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Intervenute tre ambulanze e i vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’abitacolo. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri.

Notevoli i disagi registrati alla circolazione.