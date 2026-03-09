Attualità

Capaccio Paestum, Paolino si esalta: 32 cantieri attivi e grandi opere pronte al taglio del nastro

Paolino fa il report dei lavori pubblici a Capaccio Paestum: ecco lo stato di avanzamento di 32 cantieri, dalle scuole alla rigenerazione urbana dei Borghi

Ernesto Rocco
Gaetano Paolino

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, sotto la guida del Sindaco Gaetano Paolino, continua a fare il punta dell’attività posta in essere, fornendo un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici. Sono ben trentadue gli interventi attivi, con un cronoprogramma rigoroso che vede diverse opere ormai giunte alle battute finali.

Rigenerazione urbana e nuove inaugurazioni

Il piano di riqualificazione dei borghi storici e delle aree sociali sta per tagliare traguardi significativi. Gli interventi di rigenerazione urbana a Borgo Cafasso e la riqualificazione della piazzetta a Borgo Capo di Fiume sono indicati come prossimi all’inaugurazione. Parallelamente, sul fronte sportivo e sociale, è imminente l’apertura della cupola geodetica in località Licinella, mentre quella di Gromola ha raggiunto uno stato di avanzamento del 70%.

Infrastrutture e mobilità: i cantieri nel vivo

Grande attenzione è rivolta alla viabilità e alla sicurezza ambientale. I lavori per il ripristino della condotta sottomarina del Depuratore Varolato sono stati ufficialmente ultimati e collaudati. Per quanto concerne il decoro urbano, procedono spediti gli interventi sui marciapiedi di Viale della Repubblica e la pavimentazione del secondo tratto di Via Italia ’61.

Novità riguardano anche il nodo ferroviario: per il Sottopasso di Paestum è previsto a breve l’avvio dei saggi archeologici, propedeutici all’opera dopo l’aggiudicazione avvenuta lo scorso gennaio. Ripresi, inoltre, i lavori per il completamento del primo lotto dell’Ex Cinema Myriam, a seguito di una variante in corso d’opera.

Edilizia scolastica e restauro monumentale

Il futuro dei più piccoli è al centro dell’agenda politica con quattro poli educativi in fase di realizzazione o completamento:

  • Asilo Nido Spinazzo: lavori al 40%;
  • Asilo Nido Rettifilo: interventi in fase di ultimazione;
  • Mensa Scuola “Zanotti Bianco” a Capaccio Scalo: avanzamento al 40%;
  • Nuova Scuola per l’Infanzia a Gromola: completata al 55%.

Sul fronte del patrimonio storico, il restauro di Palazzo Stabile procede con una percentuale di esecuzione pari al 65%. Per quanto riguarda i progetti futuri, l’Ente ha intercettato finanziamenti regionali per circa 3 milioni di euro destinati all’ultimo tratto di via Magna Graecia a Santa Venere e a via Poseidonia a Torre di Mare; per entrambi i lotti si attende ora l’indizione della gara d’appalto.

Le dichiarazioni del Sindaco Gaetano Paolino

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza della coesione amministrativa per il raggiungimento di questi obiettivi, definendo le opere come un patrimonio collettivo irrinunciabile.

“Come ho sempre detto queste tante opere pubbliche comunali sono di tutti, della cittadinanza, della collettività. L’unità d’intenti tra tutte le componenti politiche ed amministrative, lo sforzo congiunto di ciascuno e l’impegno per la città sono fondamentali in questa fase. È responsabilità di tutti gli eletti rendere realtà concreta quanto è in corso. Sono opere fondamentali per il futuro di Capaccio Paestum”.

La polemica

Nei giorni scorsi l’opposizione non aveva risparmiato accuse al primo cittadino per il suo report sulle opere pubbliche che, secondo i consiglieri, altro non erano che lavori progettati e attuati dall’amministrazione Alfieri (leggi qui).

