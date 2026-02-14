Capaccio Paestum, i consiglieri comunali d’opposizione: “Il Sindaco Paolino si prende meriti che non ha sui cantieri”

“Le dichiarazioni del Sindaco Paolino sui presunti 32 cantieri aperti sono fuorvianti e rappresentano un’operazione di propaganda che mortifica la verità dei fatti e l’intelligenza dei cittadini”. Lo dicono i consiglieri comunali di minoranza di Capaccio Paestum in relazione ad una nota diffusa da palazzo di città nei giorni scorsi (leggi qui).

Le accuse della minoranza a Capaccio Paestum

La presa di posizione dei consiglieri comunali di opposizione di Capaccio Paestum Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastrandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza prosegue: “Siamo costretti, inoltre, a leggere quotidianamente esultanze del Sindaco tramite il canale Facebook istituzionale, dove parla di ‘Finalmente è stata consegnata l’ulteriore pavimentazione proveniente dalla Sicilia per eseguire il secondo tratto di Via Italia’, come se si trattasse di un risultato della sua Amministrazione. Tutti noi, in campagna elettorale, abbiamo preso pubblico impegno nel portare avanti le opere pubbliche già programmate e appaltate”.

“I lavori che oggi il Sindaco elenca con enfasi – proseguono – non sono il frutto dell’operato dell’attuale Amministrazione, ma il risultato di anni di programmazione e progettazione, di ricerca di finanziamenti e di procedure già avviate in precedenza. Cantieri già pronti e finanziati, che oggi si portano avanti senza averne né il merito politico né quello amministrativo. Forse è proprio per questo che non si è mai avuto il coraggio di inaugurare nemmeno un cantiere: perché in ogni taglio di nastro si dovrebbe pubblicamente ammettere che le opere portano la firma di un’Amministrazione che si tenta sistematicamente di rimuovere dalla narrazione ufficiale. Tuttavia, c’è un aspetto ancora più grave in questa vicenda, che riguarda la trasparenza democratica”.

“Capaccio Paestum è amministrata da un Sindaco che non ha mai chiarito quale sia, al momento, la sua reale maggioranza. Chi lo sostiene? Con quali numeri governa? Con quali accordi politici?”, si chiedono i sette consiglieri.

L’affondo

“Da mesi la città assiste a un silenzio assordante, mentre decisioni importanti vengono prese senza che sia chiaro chi garantisca davvero la tenuta politica di questa Amministrazione. Governare senza una maggioranza dichiarata significa governare senza legittimazione e senza rispetto per i cittadini. Qui non si tratta di polemica politica, ma di fatti”, osservano. Poi l’affondo: “Capaccio Paestum merita trasparenza e dignità istituzionale. I cittadini di Capaccio Paestum meritano un’Amministrazione che abbia il coraggio di dire come stanno realmente le cose e che abbia la decenza di presentarsi alla città con una maggioranza chiara e un progetto politico trasparente. Questo tentativo di riscrivere la realtà non farà altro che aumentare la distanza tra il Palazzo e i cittadini. Oggi è questa la vera emergenza democratica della nostra città.”