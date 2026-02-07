Capaccio Paestum, lavori in corso sul territorio comunale, Paolino: “Ben 32 cantieri aperti”

Il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, continua ad aggiornare la cittadinanza sui vari lavori pubblici e interventi in corso sul territorio.

32 i cantieri aperti: ecco i lavori in programma

“Abbiamo al momento ben 32 cantieri aperti sul territorio comunale, dai più grandi a quelli che riguardano interventi più piccoli ma non meno importanti. Di tutti questi cantieri viene tracciato un report su cui gli uffici procedono ad aggiornarci ogni 15 giorni. Siamo in dirittura d’arrivo, con a breve le rispettive inaugurazioni, per i lavori di riqualificazione di Borgo Cafasso, della piazzetta a Capo di Fiume e l’allocazione della cupola geodetica a Licnella.

Per la cupola geodetica di Gromola sono stati affrontati tutti i problemi burocratici intercorsi con enti sovracomunali e quindi a breve ripartiranno i lavori. Così come la variante in corso d’opera per l’ex Cinema Myriam consentirà la ripresa dei lavori, poiché per noi portare presto a termine il cinema è prioritario. Dopo la realizzazione del primo tratto, si ripartirà nei prossimi giorni anche a via Italia ‘61, mentre procedono bene i lavori su viale della Repubblica. La rigenerazione urbana, finanziata dal PNRR, è un punto fondamentale dell’azione amministrativa”.