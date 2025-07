Capaccio Paestum, nuove assunzioni alla Paistom

La Giunta Comunale di Capaccio Paestum ha approvato la delibera, concernente l’autorizzazione all’incremento della forza lavoro per il servizio di manutenzione del verde pubblico, affidato all’Azienda Speciale Paistom. La decisione risponde alla necessità di adottare misure urgenti per la prevenzione del rischio incendi sul territorio.

Contesto e motivazioni dell’intervento

Il territorio comunale di Capaccio Paestum si estende per circa 113 km², includendo 12 km di costa, numerosi parchi, aree verdi e chilometri di viabilità urbana ed extraurbana che richiedono manutenzione costante. Con l’arrivo della stagione estiva e le alte temperature, il rischio incendi è concreto e già verificatosi in alcune aree boscate e fasce stradali, osservano dall’esecutivo.

L’Azienda Speciale “Paistom”, affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico, ha già segnalato una carenza di personale operativo. Al 30 giugno 2025, la squadra era composta da 15 unità, ma a seguito di un piano di riduzione del personale, 6 unità sono state licenziate, portando l’organico a 9 unità. Di queste, 2 sono stabilmente assegnate ad altri servizi, lasciando solo 7 unità effettivamente operative. La situazione è ulteriormente complicata da orari ridotti (25-30 ore settimanali), turnazioni per ferie obbligatorie e permessi usufruiti da 2 unità.

Dettagli delle nuove assunzioni e copertura finanziaria

In risposta alla nota del Responsabile dei Servizi, che richiedeva l’ampliamento della forza lavoro , il Direttore dell’Azienda Speciale Paistom ha confermato la disponibilità ad assumere

4 nuove unità. Si tratta di operai generici di livello II, con contratto di somministrazione di lavoro, per un impiego di 20 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi su 7, fino al 30 settembre 2025. Il costo stimato per queste assunzioni è di € 16.000,00.

Per finanziare tale incremento, la Giunta ha deliberato il prelievo di € 16.000,00 dal fondo di riserva, che ammonta attualmente a € 69.874,50.