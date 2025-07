Capaccio Paestum, lite in casa finisce nel sangue: marocchino in gravissime condizioni

Non si conoscono i motivi alla base della lite scoppiata ieri sera in una casa di località Gromola di Capaccio Paestum culminata in un accoltellamento. Ad essere coinvolti nella vicenda due uomini di origini straniere: un rumeno di 57 anni e un marocchino di 47 anni.

La ricostruzione

All’improvviso il 57enne ha recuperato un coltello e ha ferito l’altro uomo sotto gli occhi della compagna, una donna moldava. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e l’ambulanza del 118 ha trasportato il ferito presso l’ospedale Ruggi di Salerno in cui l’uomo è stato ricoverato.

Indagini in corso

L’uomo versa in gravissime condizioni. Sul posto sono arrivati, ieri sera, anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Giuseppe Colella che ora indagano sulla vicenda.