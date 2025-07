Capaccio Paestum: in corso il completamento della cupola geodetica di Gromola

Termineranno presto i lavori di completamento della cupola geodetica di Gromola, finanziati con fondi del Pnrr.

I lavori

In questi giorni è stato montato il telone di copertura che avvolge la struttura: un doppio strato di telo in pvc di colore bianco a elevato risparmio energetico, i lavori sono ancora in corso. Si sta procedendo anche alla realizzazione della pavimentazione interna e alla sistemazione dell’area esterna che prevede la creazione di percorsi pedonali, carrabili e posti auto. L’impianto fotovoltaico di cui la struttura sarà dotata contribuirà al risparmio energetico della stessa.

I vantaggi

La cupola geodetica permetterà agli studenti delle scuole della zona di poter usufruire di spazi adeguati per lo svolgimento dell’attività sportiva. La struttura sarà fruibile anche dai cittadini e rappresenterà un punto di aggregazione. “E’ una grande opportunità per la nostra comunità a cui daremo spazi moderni e funzionali, stiamo investendo in infrastrutture sostenibili” ha fatto sapere il primo cittadino, Gaetano Paolino.