Capaccio Paestum, ecco “Borgate in Comune”, un progetto che unisce il territorio

A Capaccio Paestum “Borgate in Comune” mette in rete le località della Città dei Templi per creare unione tra le persone e i luoghi del Comune e guidare cittadini, visitatori e turisti alla scoperta delle risorse e delle bellezze dell’intero territorio.

L’obiettivo

“Borgate in Comune” non è solo un’Associazione, ma tanto di più, è un progetto promosso dall’associazione “Vivi Capaccio Paestum” e diventato, a sua volta, un gruppo attivo e operativo di persone con obiettivi condivisi nell’interesse collettivo che vanno dalla promozione territoriale attraverso azioni volontarie senza scopo di lucro e sono tantissime le iniziative che il gruppo già conta.

Numerose anche le visite, su tutto il territorio, che già hanno riscontrato notevole successo e che hanno portato i partecipanti alla scoperta delle borgate di Capaccio Paestum e quindi alla riscoperta di luoghi, stori e tradizioni capaci di raccontare l’identità autentica della Città dei Templi.

“Borgate in Comune” è, dunque, in continua crescita e trasformazione e le idee da far diventare presto in realtà sono ancora tante. I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno incontrato il Vicepresidente di “Borgate in Comune”, Giacomo D’Anetra che ha raccontato il progetto e gli obiettivi futuri.