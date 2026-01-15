Capaccio Paestum: dal 2026 atti comunali solo in formato digitale nativo

Paolino: “Altro obiettivo raggiunto per portare l’ente al passo con la modernità"

Comunicato Stampa
Gaetano Paolino

Il comune di Capaccio Paestum, grazie al lavoro svolto dagli uffici, coordinati dal segretario comunale dott.ssa Gerardina Conti e dall’Assessore alla Transizione Digitale dottor Decio Rinaldi, dal 1 gennaio 2026, pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti in forma nativa digitale, secondo il processo regolato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Ecco come funziona

Delibere, determine e ogni altro genere di provvedimento o documento digitalmente firmato è oggi pubblicato come nativo digitale. Niente più scansioni, i documenti sono in formato aperto (es. PDF) e accessibile, con versioni firmate digitalmente (formato .p7m o PDF con firma integrata). “Finalmente – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – grazie ad un lavoro attento dell’Assessore Decio Rinaldi, della nuova segretaria Gerardina Conti e di tutti i responsabili degli uffici, oggi sono attuati anche a Capaccio Paestum i principi normativi previsti in tema di pubblicazione e conservazione degli atti.

Non più scansioni di documenti cartacei o pubblicazioni di file generati da scannerizzazione. Gli atti amministrativi vengono pubblicati in formati digitali nativi, e ciò è fondamentale per garantire autenticità e integrità del procedimento, creando documenti informatici nativi con firma digitale e che non hanno avuto una versione cartacea”.

