Capaccio Paestum: dal 2026 atti comunali solo in formato digitale nativo

Il comune di Capaccio Paestum, grazie al lavoro svolto dagli uffici, coordinati dal segretario comunale dott.ssa Gerardina Conti e dall’Assessore alla Transizione Digitale dottor Decio Rinaldi, dal 1 gennaio 2026, pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti in forma nativa digitale, secondo il processo regolato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Ecco come funziona

Delibere, determine e ogni altro genere di provvedimento o documento digitalmente firmato è oggi pubblicato come nativo digitale. Niente più scansioni, i documenti sono in formato aperto (es. PDF) e accessibile, con versioni firmate digitalmente (formato .p7m o PDF con firma integrata). “Finalmente – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – grazie ad un lavoro attento dell’Assessore Decio Rinaldi, della nuova segretaria Gerardina Conti e di tutti i responsabili degli uffici, oggi sono attuati anche a Capaccio Paestum i principi normativi previsti in tema di pubblicazione e conservazione degli atti.

Non più scansioni di documenti cartacei o pubblicazioni di file generati da scannerizzazione. Gli atti amministrativi vengono pubblicati in formati digitali nativi, e ciò è fondamentale per garantire autenticità e integrità del procedimento, creando documenti informatici nativi con firma digitale e che non hanno avuto una versione cartacea”.