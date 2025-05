Capaccio Paestum, camion con gru resta incastrato al sottopasso: disagi alla circolazione

Paura pochi minuti fa presso il sottopasso di Capaccio Paestum dove un camion che proseguiva verso Capaccio Scalo e che trasportava mezzi da lavoro ossia delle gru, è rimasto incastrato.

La dinamica

L’autista del camion, evidentemente, ha calcolato in maniera erronea l’altezza di uno dei mezzi trasportati che ha urtato con il bordo del muro del sottopasso rimanendo incastrato. L’urto ha danneggiato il muro, e il mezzo pesante non riuscendo a muoversi, è rimasto fermo causando non pochi disagi alla circolazione.

Gli interventi

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella e sono in corso tutte le operazioni per veicolare il traffico, di messa in sicurezza del luogo e disincastro del mezzo.