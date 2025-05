La strada chiusa all’altezza di via Pio XII e la notizia che subito ha fatto il giro del paese. Tra via Padre Pio e via Generale Gonzaga ad Eboli, questa sera una motocicletta è entrata in collisione con una macchina.

L’incidente

Nel violento impatto ad avere la peggio sarebbe stato il motociclista.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.