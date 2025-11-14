Capaccio, ieri l’incontro con il ministro Lollobrigida. Presenti tanti agricoltori

Ai microfoni di InfoCilento Lollobrigida, Cirielli e Giansanti

A cura di Alessandra Pazzanese

Si è tenuto ieri, presso l’Hotel Savoy di Capaccio Paestum, l’incontro, promosso da Confagricoltura Campania, tra il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e gli agricoltori del territorio.

I presenti

Sala gremita e tanti imprenditori agricoli presenti per ascoltare il Ministro. Ad intervenire durante la serata anche Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, Fabio Vitale, direttore generale AGEA; Antonio Iannone, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e candidato alla presidenza della Regione Campania del centrodestro. A moderare l’incontro la giornalista del TG5, Francesca Cantini.

L’intervista

“L’agricoltura può e deve rappresentare un volano di sviluppo per la Campania” ha fatto sapere il Ministro Lollobrigida ai microfoni di InfoCilento. Lollobrigida non ha mancato di esprimere il suo apprezzamento e sostegno verso Cirielli. Ai microfoni di InfoCilento Lollobrigida, Cirielli e Giansanti.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Eccellenza: il Santa Maria sceglie il suo allenatore. È Carmelo Condemi

Sciolte le riserve sul nuovo allenatore dei giallorossi

Edmondo Cirielli

Cirielli sigla il “patto con i campani”: le promesse su sanità, lavoro e pensioni. Anche Agropoli spera

Tra le proposte del “patto con i cittadini della Campania” sostegni per…

Torraca, riapre la piscina comunale. Il sindaco Bianco: “è un lavoro di squadra”

Un lavoro di squadra che ha impegnato per diverso tempo l'amministrazione comunale,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79