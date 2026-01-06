Cannelloni della Befana con carciofi di Paestum e provola affumicata

Il 6 gennaio rappresenta l’ultima grande tavolata delle festività natalizie. Per onorare la tradizione salernitana, questo primo piatto sfrutta la stagionalità del Carciofo di Paestum IGP (conosciuto anche come “Tondo di Paestum”), abbinandolo alla nota decisa della provola affumicata della Valle dell’Irno o della Piana del Sele. Un piatto ricco, perfetto per “chiudere in bellezza” prima del ritorno alla routine.

Ingredienti per 4 persone

12 paccheri grandi o cannelloni di pasta all’uovo

6 Carciofi di Paestum IGP

300g di provola affumicata (preferibilmente del giorno prima, per evitare troppa acqua)

500ml di besciamella classica

100g di Parmigiano Reggiano grattugiato

1 spicchio d’aglio

Vino bianco secco q.b.

Olio extravergine d’oliva delle Colline Salernitane

Sale e pepe nero q.b.

Prezzemolo fresco

Preparazione del ripieno

Iniziate con la pulizia dei carciofi di Paestum, eliminando le foglie esterne più dure e le punte. Tagliateli a fettine molto sottili. In una padella ampia, fate imbiondire lo spicchio d’aglio con un filo d’olio EVO, quindi unite i carciofi.

Salate, pepate e sfumate con un goccio di vino bianco. Coprite e lasciate cuocere per circa 10-12 minuti finché non risulteranno teneri. Una volta pronti, tritateli grossolanamente al coltello e lasciateli raffreddare in una ciotola.

Composizione della farcitura

Tagliate la provola affumicata a cubetti piccolissimi. Unite la provola ai carciofi ormai freddi e aggiungete due cucchiai di besciamella e metà del parmigiano grattugiato. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Cottura e gratinatura

Se utilizzate pasta secca, sbollentate i cannelloni in acqua salata per metà del tempo indicato sulla confezione, scolateli e lasciateli asciugare su un canovaccio pulito.

Prendete una pirofila da forno e stendete un velo di besciamella sul fondo. Farcite ogni cannellone con il composto di carciofi e provola (potete aiutarvi con una sac-à-poche o un cucchiaino) e adagiateli ordinatamente nella teglia.

Coprite con la restante besciamella, spolverate generosamente con il parmigiano e aggiungete un pizzico di pepe.

In forno

Infornate a 200°C per circa 20 minuti, attivando la funzione grill negli ultimi 5 minuti per ottenere una crosticina dorata e croccante. Lasciate riposare il piatto fuori dal forno per qualche minuto prima di servire, così da permettere ai sapori di assestarsi.