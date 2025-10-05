Cannalonga: va in pensione ma continuerà a collaborare con il Comune

Va in pensione ma continuerà a dare il suo contributo alla comunità; il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, ha deciso di conferire un incarico di collaborazione a titolo gratuito all’ex Agente di Polizia Municipale Sig. Volpe Claudio fino al prossimo 31 dicembre.

L’ex dipendente supporterà la Polizia Municipale del Comune

L’Amministrazione Comunale ha utilizzato, fino al collocamento in quiescenza dello stesso a far data dal 1° Agosto 2025 e per nr. 9 ore settimanali, l’Agente di Polizia Municipale Volpe Claudio dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Casal Velino.

L’Ente ha ritenuto ora necessario continuare ad avvalersi di un adeguato supporto specialistico che collabori, a titolo gratuito, in sinergia con il personale dipendente preposto, in ordine allo svolgimento di processi di servizio attinenti all’Ufficio di Polizia Municipale.

La normativa

Si tratta di una possibilità contemplata dalle normative e che diversi enti locali stanno seguendo per poter far fronte alla carenza di personale e all’impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza, inoltre, sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, dei soggetti in quiescenza, di permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, evitare aggravi di spese attraverso il conferimento di incarichi onerosi ad altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un Settore, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate all’assunzione di nuovo personale.