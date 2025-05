Cane setter scampa alla morte sotto un TIR sulla SP 30 tra Eboli e Santa Cecilia

Grande spavento per un cane setter bianco e marroncino, finito accidentalmente sotto un autoarticolato sulla strada provinciale 30.

L’episodio si è verificato sulla SP 30 al Km 30, nel tratto che collega Eboli con Santa Cecilia, in una zona caratterizzata da curve a gomito. Il cane setter, per cause in corso di accertamento, è finito sotto la motrice di un T.I.R., rimanendo bloccato al centro delle ruote.

Intervento tempestivo del NOETAA Guardie Zoofile e dei Carabinieri

Il NOETAA Guardie Zoofile, Coordinamento di Salerno, di ritorno da una riunione a Contursi con l’Ente riserva Foce Sele Tanagro, si è immediatamente fermato e ha allertato la Polizia Locale. Provvidenziale è stato anche l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri, fermatasi prontamente nonostante l’intenso traffico che si era formato a causa della pericolosità delle doppie curve.

Cane salvo con lievi ferite, si cerca il proprietario

Grazie al rapido intervento, il cane è stato recuperato e, con grande sollievo, si è constatato che fortunatamente non aveva riportato lesioni gravi, cavandosela con delle abrasioni.

La presenza del microchip permetterà ora di risalire al proprietario, che presumibilmente aveva smarrito l’animale o che, ipotesi meno auspicabile, lo aveva abbandonato. Il NOETAA Guardie Zoofile ha espresso un ringraziamento alla pattuglia dei Carabinieri per la loro tempestività e collaborazione in una situazione di potenziale pericolo.