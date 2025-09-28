Eboli, scontro sulla sicurezza a Campolongo: “Autorità provinciali assenti”

L’area di Campolongo torna al centro del dibattito cittadino ad Eboli, non solo per i recenti incidenti, ma anche per la veemente presa di posizione dell’Assessore Nadia La Brocca (Ambiente), che punta il dito contro le autorità provinciali accusandole di “grave e persistente mancanza di sicurezza, controllo e responsabilità”. Un j’accuse che definisce i vertici provinciali come i “veri assenti dal territorio”. Il comunicato stampa dell’Assessore, non si limita alla questione sicurezza, ma si trasforma in una ferma difesa del proprio operato a fronte di presunti “attacchi personali” che, a suo dire, rappresentano una “strategia vecchia, sterile, e profondamente irresponsabile” di chi non ha “argomenti nel merito”.

Il Lavoro dell’assessorato e il “danno” sulla SP175

La Brocca entra nel dettaglio delle azioni intraprese dal suo ufficio, che coordina l’Ambiente, per dimostrare l’impegno costante. L’Assessore ha messo in luce una complessa vicenda legata al danneggiamento di ben 62 corpi illuminanti lungo la Strada Provinciale SP175, un danno causato, secondo la documentazione, da una ditta esterna che ha operato sull’arteria. L’ufficio ha proceduto in maniera puntuale anche con richieste di risarcimento e ripristino. Solo ad agosto c’è stato un parziale ripristino dell’illuminazione pubblica.

La situazione oggi

Di fronte ai “danni ingenti” subiti sulla SP175, l’Assessore sottolinea che la soluzione per un ripristino completo, in attesa delle azioni legali, passa attraverso una variazione di bilancio, una competenza che, lo ricorda, spetta ai Consiglieri Comunali. La Brocca lancia un monito, auspicando che “somme importanti siano destinate alla manutenzione e alla risoluzione di problematiche come il ripristino della pubblica illuminazione piuttosto che ad attività circoscritte a qualche serata di spensieratezza”.

Un chiaro riferimento alla necessità di privilegiare la sicurezza e i servizi essenziali rispetto a spese per eventi o intrattenimento.Infine, l’Assessore, che si definisce “donna delle periferie” e conoscitrice delle difficoltà del territorio, ha voluto porgere un accorato appello al Sindaco affinché venga tutelata la dignità e il lavoro di tutti gli assessori, evidenziando la difficoltà di subire “vessazioni senza conoscere le procedure per adempiere agli atti amministrativi di una Città”.

L’ufficio Ambiente resta “sempre a disposizione per acquisire informazioni precise e documentate”, con l’Assessore che promette di “continuare a impegnarsi con determinazione” per gli obiettivi prefissati.

La palla passa ora al consiglio comunale per la variazione di bilancio e all’ufficio legale per le azioni contro i danni sulla SP175.