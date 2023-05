Campo Polito di Agropoli, lavori fermi al palo. Ritardi di oltre un anno nell’esecuzione delle opere

Nel 2021 veniva aggiudicato l’appalto per i lavori di completamento ed adeguamento del campo di calcio “Polito” in località Mattine, ad Agropoli. L’importo dei lavori ammontava ad oltre 600mila euro, fondi arrivati dal Coni nell’ambito del fondo “Sport e periferie”.

I lavori al campo Polito

Il progetto prevedeva interventi di adeguamento e rigenerazione della struttura la cui prima inaugurazione risale all’anno 2008. I lavori avrebbero dovuto garantire l’installazione del manto in erba sintetica, il rifacimento degli spogliatoi e della recinzione.

La situazione oggi

Ad oggi, però, le opere sono ferme al palo e benché dovessero terminare a gennaio 2022. Sul caso non è mancata la polemica con il consigliere di minoranza, Raffaele Pesce, che si è mostrato critico per la situazione in cui versa l’impianto sportivo.

https://youtu.be/MBRKR-AiwOs

La risposta del sindaco Mutalipassi, però, non si è fatta attendere. Il primo cittadino ha ammesso le criticità legate alla ditta vincitrice dell’appalto, ma ha sottolineato come il comune sia al lavoro per completare le opere.