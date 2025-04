Campionato Nazionale di Danza a Squadre 2025: sul podio 36 ballerini cilentani

È stata una domenica di emozioni e grandi soddisfazioni quella appena trascorsa per la scuola di danza Happyvdance di Valentina Oricchio, che ha brillato al Campionato Nazionale di Danza a Squadre 2025, portando sul podio ben 36 ballerini suddivisi in 5 gruppi provenienti da Casaletto Spartano, Celle di Bulgheria e Licusati.

Con 9 esibizioni in pista nelle categorie syncolatin, coreographic dance, hip hop, dancehall e reggaeton, i piccoli e grandi allievi della scuola si sono distinti per tecnica, energia e passione, collezionando numerosi premi e portando in alto il nome del territorio cilentano.

Ecco i risultati finali

Gruppo Baby (asilo Casaletto Spartano) – Syncrodance: Secondo classificato

Gruppo Baby (asilo Licusati) – Syncrodance: Primo classificato

Gruppo Baby (asilo Casaletto) – Performance Charleston: Primo classificato

Gruppo Kids (elementari Casaletto Spartano – Celle di Bulgheria) – Coreographic Dance: Primo classificato

Gruppo Kids (elementari Casaletto Spartano) – Dancehall: Secondo classificato

Gruppo Teen (medie Casaletto Spartano – Celle di Bulgheria) – Salsa Cubana: Primo classificato

Gruppo Teen (Casaletto – Celle) – Reggaeton & Hip Hop: Terzo classificato

Gruppo Seniores (Licusati) – Samba: Terzo classificato

Gruppo Seniores (Licusati) – Bachata Syncro: Primo classificato

Un palmares ricchissimo

Un palmarès ricchissimo che conferma Happyvdance come una delle realtà più attive e apprezzate nel panorama della danza giovanile, non solo a livello locale ma anche nazionale. Merito della passione, dell’impegno e della visione della direttrice Valentina Oricchio, che con dedizione porta avanti un progetto formativo che unisce arte, disciplina e inclusione.

Happyvdance oggi più che mai è sinonimo di talento e crescita, e i successi di questa domenica ne sono la prova più brillante.