Campania: detenuti e volontari in campo domani con Plastic Free per ripulire le spiagge, ecco gli appuntamenti

Restituire decoro a spiagge, strade e luoghi simbolici, ma soprattutto costruire percorsi concreti di inclusione e responsabilità. È questo l’obiettivo della giornata di mobilitazione ambientale che si terrà domani, sabato 28 marzo, e che vedrà protagonisti anche in Campania detenuti in permesso premio e volontari impegnati insieme in diverse località della regione. Un’iniziativa che unisce tutela dell’ambiente e reinserimento sociale, trasformando un gesto semplice come raccogliere rifiuti in un’esperienza di comunità, partecipazione e riscatto.

L’iniziativa

L’appuntamento è frutto della collaborazione tra Plastic Free Onlus, l’organizzazione attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore impegnata nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute. Una sinergia sempre più strutturata che coinvolge territori, istituzioni e cittadini, trasformando l’impegno ambientale in un’opportunità concreta di inclusione.

Gli appuntamenti

In Campania saranno quattro le città coinvolte: Salerno, Bacoli, Napoli e Castel Volturno, con interventi mirati alla pulizia di spiagge e aree naturali particolarmente esposte all’abbandono dei rifiuti.

A Salerno, l’appuntamento è fissato alle ore 9:30 presso la spiaggia pubblica di via Capitolo San Matteo (angolo via Salvator Allende), in collaborazione con la Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno-Fuorni e con il patrocinio del Comune di Salerno e del Consiglio regionale della Campania.

A Bacoli, i volontari si ritroveranno alle ore 9:30 presso la spiaggia libera di Miseno (via Dragonara 44), insieme ai detenuti del Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” di Secondigliano, con il patrocinio del Comune di Bacoli e del Consiglio regionale della Campania.

A Napoli, l’iniziativa prenderà il via alle ore 10:00 presso la spiaggia di Sant’Antonio, in collaborazione con la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “Giuseppe Salvia” e con il patrocinio del Comune di Napoli e del Consiglio regionale della Campania.

A Castel Volturno, infine, il ritrovo è previsto alle ore 9:30 presso l’ingresso dell’Oasi dei Variconi (accesso lato centro storico), con il coinvolgimento della Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere e il patrocinio del Consiglio regionale della Campania.

L’iniziativa si inserisce in una mobilitazione nazionale che coinvolge detenuti provenienti da 21 istituti penitenziari italiani, insieme a volontari e cittadini, confermando una rete sempre più ampia e strutturata tra Amministrazione Penitenziaria e Terzo Settore.

Gli obiettivi

“Queste giornate rappresentano molto più di un intervento ambientale – sottolinea Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance –. Sono momenti di incontro autentico tra persone, in cui si costruiscono relazioni, si abbattono barriere e si restituisce dignità attraverso il fare. Il reinserimento passa anche da qui: dalla possibilità di sentirsi utili e parte di una comunità”.

Sulla stessa linea Lorenzo Zitignani, direttore generale di Plastic Free Onlus: “Ogni evento è un’occasione per sensibilizzare, ma anche per creare connessioni. La collaborazione con Seconda Chance dimostra che l’associazionismo può essere inclusivo e generare valore concreto. Mettere insieme volontari e detenuti significa costruire un messaggio forte: il cambiamento è possibile, per l’ambiente e per le persone”.