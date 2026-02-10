Campagna: un ulivo e una targa per ricordare il Martire della Polizia di Stato Giovanni Palatucci

Nella mattinata di oggi, martedì 10 febbraio 2026, nell’area antistante l’ex Convento dei Cappuccini di San Martino, nel Comune di Campagna, si è svolta una cerimonia commemorativa in onore di Giovanni Palatucci, Martire della Polizia di Stato, in occasione dell’81° anniversario del suo sacrificio.

La giornata

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Campagna, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e il Centro Studi “Giovanni Palatucci”, ha rappresentato un significativo momento di memoria e riflessione sui valori di umanità, coraggio e senso del dovere che hanno contraddistinto l’operato del Funzionario di Polizia, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”.

Piantumato un ulivo

Nel corso della cerimonia è stato piantumato un ulivo, simbolo di pace, speranza e memoria condivisa, ed è stata svelata una targa commemorativa dedicata a Giovanni Palatucci, quale segno tangibile di gratitudine e testimonianza per le future generazioni. L’iniziativa ha voluto rendere omaggio al suo estremo sacrificio e all’esempio di chi, con straordinario altruismo, antepose la vita degli altri alla propria, divenendo simbolo permanente di pace e coraggio civile.

Gli interventi

All’evento hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, che ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di figure come Palatucci, esempio autentico dei valori fondanti dell’Istituzione. La cerimonia si è conclusa in un clima di profonda partecipazione e raccoglimento, rinnovando l’impegno comune alla diffusione dei principi di legalità, solidarietà e rispetto della dignità umana.