Campagna, il Quadrivio si prepara ad accogliere il primo parco urbano

Le immagini di quello che dovrà essere il primo parco urbano di prossimità, nella frazione Quadrivio di Campagna, hanno creato molto entusiasmo tra i cittadini.

Ecco il progetto: i dettagli

Aiuole verdeggianti, una grande fontana, ponticelli in legno, giostre per bambini e tanto altro, così dovrà essere l’enorme parco a servizio di tutto il territorio.

Il parco, inserito all’interno del tessuto urbano del Quadrivio, prevederà, nello specifico, un’area per i più piccoli, per i ragazzi, per le famiglie, in un contesto capace di favorire la socializzazione e il rafforzamento dell’appartenenza al luogo.

Nell’area saranno creati degli spazi per la pratica sportiva dotati di tutte le attrezzature, sarà installato un impianto di illuminazione a led con pannelli fotovoltaici e sarà messa in sicurezza la viabilità tramite la segnaletica sia orizzontale, sia verticale.

L’intervento sarà finanziato con i fondi del PNRR

L’opera, i cui lavori saranno affidati entro breve tempo, rientrerà tra quelle previste dal Piano di Rigenerazione Urbana per cui il comune, guidato dal sindaco Roberto Monaco, è risultato beneficiario di cinque milioni di euro stanziati con fondi del PNRR.

Il Piano di Rigenerazione Urbana prevede proprio la realizzazione di una serie di opere finalizzate al miglioramento della qualità della vita della comunità.