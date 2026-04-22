Furto in via Dante Alighieri a Eboli: l’appello corre sui social per aiutare due lavoratori stranieri

Un appello accorato sta circolando in queste ore sulla pagina Facebook “Sei di Eboli se il Vero”, dove alcuni cittadini hanno segnalato un furto avvenuto nel centro storico della città.

Il colpo in via Dante Alighieri

Secondo quanto riportato nel post, ignoti si sarebbero introdotti in un’abitazione situata in via Dante Alighieri, nella zona della chiesa di San Biagio, sotto l’arco, portando via una televisione e una bicicletta elettrica. A farne le spese sarebbero stati due lavoratori stranieri, vittime di un gesto che ha suscitato indignazione e solidarietà tra gli utenti.

L’appello alla comunità locale

Il messaggio, condiviso sui social, lancia un invito chiaro alla comunità: “chiunque abbia visto qualcosa di sospetto o possa fornire informazioni utili è invitato a farsi avanti”. Anche un piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi importante per risalire ai responsabili e recuperare quanto sottratto.

La solidarietà dei cittadini

Sui social, numerosi cittadini hanno espresso vicinanza alle vittime, sottolineando l’importanza di fare rete in questi casi e di non restare indifferenti davanti a episodi di questo tipo. L’auspicio è che la collaborazione dei residenti possa contribuire a fare luce sull’accaduto e a restituire un minimo di serenità ai due lavoratori colpiti dal furto.