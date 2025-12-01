Calcio: i gol del weekend, dalla Serie D alla Promozione

Ancora un weekend amaro per la Gelbison. Quella che doveva essere la partita della rinascita è stata invece quella dell’ennesima sconfitta casalinga. La modesta Sancataldese batte 3 a 1 i rossoblù.
