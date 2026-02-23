Calcio, gli highlights delle gare del weekend

Sorride la Gelbison che continua inarrestabile la sua marcia di avvicinamento alla zona play off. Nell’ultimo turno i vallesi hanno battuto 4 a 0 la Vibonese.
Scialbo 0 a 0 al Dirceu tra Ebolitana e Apice. Le due capolista si dividono la posta in palio.
La Battipagliese esce sconfitta con un 3 a 2 clamoroso dal proprio stadio dopo essere passata in vantaggio per 2 a 0.
Sconfitta anche per il Santa Maria, in casa propria passa di misura il Costa d’Amalfi: 1 a 0.
In Promozione l’Agropoli torna alla vittoria e batte 5 a 1 il Faiano in trasferta.