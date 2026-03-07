Calcio, Eccellenza e Promozione in campo: riposa la Gelbison

Se la Serie D e la Gelbison si fermano per fare spazio alla tradizionale pausa annuale dedicata la torneo di Viareggio, occasione utile per ricaricare le pile e prepararsi ad un degno finale di stagione, i campionati di Eccellenza e Promozione entrano nella loro fase saliente.

Le sfide in Eccellenza

A scendere subito in campo è la Polisportiva Santa Maria impegnata in trasferta contro la Sanseverinese in un match che rappresenta tanto per le speranze salvezza dei giallorossi. La squadra di mister Condemi nelle ultime uscite ha raccolto sicuramente meno di quanto realmente meritasse, ma la classifica resta deficitaria e c’è bisogno di una prova di cuore e carattere contro un avversario relativamente già tranquillo per recuperare punti preziosi sulle dirette avversarie.

Domani, invece, sarà il turno del duello a distanza tra Ebolitana e Apice. Gli eburini, nuovamente capolisti, sfidano un San Vito Positano davvero in forma e in lotta per un posto playoff. L’Apice, invece, se la vedrà con un Angri ferito e penultimo e proprio per questo motivo molto insidioso. La Battipagliese è spettatrice interessata avendo messo nel mirino il secondo posto. Le zebrette ospitano il Buccino Volcei immischiato nella bagarre playout. 90 minuti che per tutte contano davvero molto.

Attesa per il match dell’Agropoli

In Promozione, infine, l’Agropoli fa visita alla Virtus Montoro fanalino di coda del campionato. I ragazzi di mister Turco hanno un solo risultato possibile: quello della vittoria. Tre punti permetterebbero di respingere gli assalti di Atletico San Gregorio e Pompei per il piazzamento che vale almeno i playoff.