Calcio, è il weekend del derby Ebolitana-Battipagliese: Gelbison a Milazzo

Si accendono i riflettori su un weekend di calcio entusiasmante. In Serie D la Gelbison, dopo la sconfitta al fotofinish contro la Reggina, affronta un’altra compagine nelle posizione alte della classifica e a ridosso della zona playoff: il Milazzo. In terra siciliana gli uomini di mister Agovino arrivano con la consapevolezza ora di potersela giocare con chiunque, senza alcun timore. Nelle ultime settimane gioco e risultati sono nettamente migliorati e i rossoblù non hanno più nulla da perdere. Sfrontatezza e voglia di riaccedere una stagione sottotono.

Attesa per il derby Ebolitana-Battipagliese

La gara più attesa, però, arriva dal campionato d’Eccellenza e dal “Dirceu” di Eboli dove Ebolitana e Battipagliese si fronteggiano in uno stadio si a porte chiuse, ma che vede i tifosi ribollire di passione. Una rivalità eterna, sentita, accesa che questa volta vale anche un gran pezzo di stagione e di titolo. Gli eburini, in un momento di flessione a causa anche dei tanti infortuni, devono respingere la rincorsa dell’Apice e fare i conti anche con la voglia di rivalsa delle zebrette. I bianconeri, infatti, vincendo il derby accorcerebbero a -3 le distanze dalla capolista infiammando ulteriormente una corsa al titolo da cuori forti.

La Polisportiva Santa Maria a caccia di vittoria

Partita da non sbagliare in ottica salvezza per la Polisportiva Santa Maria in casa contro il Montemiletto. Squadra in salute quella di mister Condemi che deve raccimolare punti preziosi per emergere dalle sabbie mobili della zona rossa. In Promozione, infine, l’Agropoli se la vedrà contro la Juventude Stabia lontano dal Guariglia. I delfini restano in scia secondo posto, ma la bagarre playoff è pronta a regalare continui ribaltamenti e sorprese.