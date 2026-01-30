Serie D: la Gelbison riparte da Milazzo. A InfoCilento parla Capitan Viscomi

La Gelbison reduce dalla sconfitta casalinga con la Reggina, è pronta a riscattarsi nella trasferta di Milazzo, in programma domenica 1° febbraio alle ore 14.30. Ai nostri microfoni il capitano dei rossoblù Francesco Viscomi.

Le parole di Viscomi

“La squadra arriva ferita perché comunque domenica non abbiamo raccolto punti che meritavamo, che ci siamo meritati sul campo, allo stesso tempo siamo stati bravi a resettare subito quello che è stato domenica, e ripartire dalle certezze che ci ha lasciato la partita. – ha detto il capitano rossoblù parlando della prossima partita – La squadra ci arriva carica a tremila come ci siamo arrivati sempre, come siamo in questo momento, consapevoli di affrontare una squadra attrezzata, una squadra di categoria con giocatori esperti, in un campo difficile, con una grande tifoseria, e noi ovviamente daremo battaglia, domenica ma tutte le partite da qua alla fine”.

“Il Milazzo è una squadra predisposta a far la guerra con individualità importanti – ha aggiunto Viscomi – su un campo che magari limiterà un po’ la costruzione dal basso, quello poi lo si valuterà col mister da qui a domenica. Detto questo, noi massimo rispetto per loro, però dobbiamo continuare sulla falsariga di quelle prestazioni che siamo facendo, che stiamo dando da vedere sul campo, quella è la strada che dobbiamo seguire”.

Il riferimento ai nuovi innesti

Il perno della difesa rossoblù ha poi parlato del gruppo che si è formato con l’arrivo dei nuovi innesti: “Sicuramente la società ha fatto uno sforzo importante per dare al Mister una rosa con gente esperta, con anche nei ruoli doppi gente di categoria, che ha campionati importanti, e a cui io colgo l’occasione per fargli i complimenti perché stanno avendo un approccio e un comportamento veramente importante nei confronti della squadra perché ovviamente sono giocatori che giocherebbero dappertutto in questo momento, stanno trovando poco spazio, ma sono i primi ad allenarsi a tremila, i primi ad aiutare i compagni”.

“Per noi è sintomo che sta nascendo un gruppo importante, un gruppo con dei valori e anche il Mister su questo lo dice ogni domenica che è in difficoltà a far la formazione, quindi questo è un aspetto positivo che ci contraddistingue, siamo una rosa importante, e ripeto da qua alla fine dobbiamo fare il massimo ogni partita”, ha concluso.