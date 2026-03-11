Altri Sport

Calcio a 5: ecco il turno infrasettimanale di Feldi e Sporting Sala

Al Palasele la Feldi Eboli supera la capolista Covei Meta Catania e si avvicina sensibilmente alla vetta

Augusto Salerno

Al Palasele la Feldi Eboli supera la capolista Covei Meta Catania e si avvicina sensibilmente alla vetta.​ Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sull’uno a uno grazie alle reti di Garcia per i padroni di casa e il pareggio di Galindo, la ripresa si accende. La Feldi passa di nuovo in vantaggio con Echavarria, approfittando del momento critico in cui il Catania resta in inferiorità numerica per l’espulsione del capitano Carmelo Musumeci.​

La partita

Nonostante la pressione costante dei rossazzurri, che sprecano anche un calcio di rigore con Dian Luka, l’Eboli è letale: a quattro minuti dalla fine Felipinho sigla il tris alla seconda vera occasione dei campani. Nel finale arrembante col portiere di movimento, Bocão accorcia le distanze a novanta secondi dal termine riaprendo la speranza, ma sulla massima pressione etnea arriva il quarto gol fortunoso dell’Eboli che chiude i giochi sul 4 a 2. Tre punti d’oro per la Feldi, che interrompe così la striscia positiva della capolista.” Serata invece decisamente complicata al Centro Sportivo Meridionale per lo Sporting Sala Consilina.

Gli uomini di mister Conde cadono per 1 a 3 contro il Global Work Capurso, al termine di una gara rimasta in equilibrio per lunghi tratti, ma decisa cinicamente dagli ospiti proprio nelle battute finali. Eppure l’approccio dei gialloverdi è quello giusto. La pressione costante dei padroni di casa viene premiata proprio allo scadere della prima frazione: è Rossetti, al diciannovesimo, a trovare la zampata che manda le squadre negli spogliatoi sul vantaggio di 1 a 0. Nella ripresa, però, il copione cambia radicalmente.

Il Capurso cresce d’intensità e al settimo minuto trova il gol con Pires che al settimo ristabilisce la parità. Il match resta apertissimo e combattuto fino all’ultimo giro di lancette, quando il Sala tenta il tutto per tutto inserendo il powerplay per vincere la partita.​La mossa del portiere di movimento, però, costa carissima: a meno di un minuto dalla sirena Lamas punisce la porta vuota per il sorpasso Capurso e, a pochi secondi dalla fine, è ancora Pires a chiudere definitivamente i conti firmando la sua doppietta personale. Una vera doccia fredda per il Sala Consilina, che vede sfumare i punti proprio sul traguardo mentre il Capurso ringrazia e porta a casa l’intera posta in palio.

