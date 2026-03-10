Cronaca

Caggiano: cade dalla finestra della sua abitazione, 32enne trasferito in eliambulanza al Ruggi

Precipita dal balcone di casa, violento l'impatto al suolo. Per un 32enne si è reso necessario il trasferimento in ospedale in eliambulanza

Erminio Cioffi
Eliambulanza

Un uomo di 32 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi a Caggiano dopo essere precipitato dalla finestra della propria abitazione per cause ancora in corso di accertamento.

Cade dal balcone, la dinamica

Secondo le prime informazioni, il 32enne sarebbe caduto nel vuoto da un’altezza di alcuni metri, riportando traumi a seguito del violento impatto con il suolo. Immediato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure al ferito stabilizzandolo prima del trasferimento. Considerata la dinamica dell’accaduto, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.

Il soccorso e il trasferimento in ospedale

L’elicottero del 118 è atterrato nel campo sportivo del paese, da dove il 32enne è stato trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio e a chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta.

