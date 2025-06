Caggiano: al via i lavori di riammodernamento della rete fognaria nel centro storico, possibili disagi alla circolazione

Sono in corso significativi interventi di riammodernamento della rete fognaria nel centro storico di Caggiano, in particolare nelle aree di Portuccia, Frainaro e Via San Sebastiano.

Il progetto

L’opera fa parte di un progetto più ampio finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi FSC, per un importo complessivo di quasi 2 milioni di euro, destinato all’ “estensione della rete fognaria principale”.

Gli interventi

Oltre al rifacimento delle condotte esistenti, il piano prevede anche la messa in esercizio del nuovo e moderno depuratore situato in località Pertosillo, un impianto che rappresenta un passo avanti fondamentale nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Disagi temporanei alla circolazione

Le autorità comunali invitano i cittadini alla pazienza e alla collaborazione, poiché i lavori potrebbero causare temporanei disagi alla circolazione veicolare. Tuttavia, si tratta di disagi necessari per garantire, a lungo termine, un servizio più efficiente, sicuro e sostenibile per l’intera comunità.