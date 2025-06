Caccia, ira di Tommasetti: “A Salerno 1.300 posti in meno, pasticcio della Regione”

“La Regione Campania cancella 1.300 posti per i cacciatori”. L’affondo arriva da Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che critica duramente il decreto 183 pubblicato il 18 giugno. L’atto minaccia di penalizzare fortemente centinaia di cacciatori in provincia di Salerno rimodulando l’ambito territoriale. Una questione su cui si è già mossa l’Enalcaccia diffidando l’Ente e annunciando azioni legali in autotutela.

“Il decreto è un vero e proprio schiaffo – attacca Tommasetti – L’Atc Salerno infatti, in base alle nuove disposizioni, si troverebbe con un territorio largamente ridimensionato e un numero di posti ridotto di ben 1.300 unità. Sarebbero a rischio circa 800 richieste di residenza venatoria e ogni richiesta di secondo ambito senza residenza venatoria. Comprendo l’amarezza espressa da Guglielmo Storti, presidente Atc Salerno 1, il quale ha chiesto l’immediato ritiro del decreto. La Regione Campania ancora una volta mette in campo una gestione approssimativa e una pianificazione faunistico-venatoria che ignora le esigenze di un’intera categoria, vessata senza motivo”.

Le battaglie

Tommasetti ricorda le battaglie condotte negli ultimi anni: “Abbiamo denunciato i ritardi nella pubblicazione del calendario e gli errori procedurali che nel 2024 hanno portato anche allo stop da parte dei giudici del Tar, rischiando di compromettere la stagione venatoria. Quest’anno il calendario è stato pubblicato entro metà giugno ma le graduatorie vanno a rilento. Poi è arrivato questo decreto, l’ennesimo pasticcio in cui a rimetterci saranno solo i cacciatori. A loro esprimo la mia solidarietà, chiedendo al presidente De Luca, all’assessore Caputo e alla giunta regionale di fare un passo indietro”.