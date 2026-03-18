Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi si ricordano le vittime del covid

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 18 marzo, il 77º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. In questa data il mondo si ferma a riflettere su eventi che hanno cambiato il corso della storia, dalla nascita di movimenti rivoluzionari alle grandi scoperte scientifiche, senza dimenticare il tributo di memoria che l’Italia dedica alle vittime della pandemia.

Santi celebrati il 18 marzo

I principali santi e beati ricordati oggi dalla Chiesa cattolica sono:

San Cirillo di Gerusalemme, Vescovo e Dottore della Chiesa.

Sant’Alessandro di Gerusalemme, Vescovo e martire.

San Frediano di Lucca, Vescovo.

Sant’Anselmo di Lucca (o da Baggio), Vescovo.

San Braulio, Vescovo di Saragozza.

Sant’Edoardo il Martire, Re d’Inghilterra.

San Salvatore da Horta, religioso francescano.

Beata Marta Le Bouteiller, religiosa francese.

Nati il 18 marzo

In questo elenco figurano i principali personaggi storici e contemporanei, italiani e stranieri, nati in questo giorno:

Maria Tudor (1496), principessa inglese e regina consorte di Francia.

Galeazzo Ciano (1903), politico e diplomatico italiano.

Enzo Cannavale (1928), attore italiano.

Walter Tobagi (1947), giornalista e scrittore italiano.

Massimo Giletti (1962), giornalista e conduttore televisivo italiano.

Vanessa Williams (1963), attrice e cantante statunitense.

Bobby Solo (1945), cantante italiano.

Ingemar Stenmark (1956), ex sciatore alpino svedese.

Adam Levine (1979), cantautore e frontman dei Maroon 5 statunitense.

Morti il 18 marzo

I principali personaggi storici e celebrità, italiani e stranieri, scomparsi in questa data:

San Cirillo di Gerusalemme (386), teologo e vescovo.

Papa Onorio III (1227), 177º vescovo di Roma.

Jacques de Molay (1314), ultimo Gran Maestro dei Cavalieri Templari.

Giuseppe Mercalli (1914), sismologo e vulcanologo italiano.

Umberto II di Savoia (1983), ultimo Re d’Italia.

Natasha Richardson (2009), attrice britannica.

Enzo Cannavale (2011), attore italiano.

Eventi del 18 marzo

1314: Jacques de Molay, l’ultimo Gran Maestro dei Templari, viene bruciato sul rogo a Parigi.

1848: Iniziano le Cinque giornate di Milano, l’insurrezione armata che portò alla temporanea liberazione della città dal dominio austriaco.

1871: A Parigi viene proclamata la Comune, il primo governo di classe operaia della storia.

1922: In India, il Mahatma Gandhi viene condannato a sei anni di reclusione per disobbedienza civile.

1944: Inizia l’ultima eruzione del Vesuvio, che distruggerà i centri abitati di Massa di Somma e San Sebastiano.

1965: Il cosmonauta sovietico Aleksej Leonov lascia la navetta Voschod 2 per 12 minuti, diventando la prima persona a camminare nello spazio.

1981: In Italia va in onda la prima puntata di Quark, lo storico programma di divulgazione scientifica ideato e condotto da Piero Angela.

1990: Avviene il furto all’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, il più grande furto d’arte nella storia degli Stati Uniti.

Giornata mondiale del 18 marzo

Oggi ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Istituita in Italia nel 2021, la data è stata scelta per ricordare il 18 marzo 2020, quando i mezzi militari a Bergamo furono impiegati per il trasporto delle bare delle vittime.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 18 marzo appartiene al segno dei Pesci ed è spesso caratterizzato da una grande determinazione mista a un profondo intuito. I nati in questo giorno tendono a essere pionieri nel loro campo, proprio come Aleksej Leonov nello spazio o Piero Angela nella divulgazione. Una curiosità riguarda i nati sotto questo cielo che spesso si trovano a gestire grandi responsabilità pubbliche, bilanciando una vita interiore molto ricca e spirituale.

Citazione del giorno: “La prova della nostra fede non è ciò che diciamo, ma ciò che facciamo.” (San Cirillo di Gerusalemme)

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco