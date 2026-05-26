Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 26 maggio: si celebra San Filippo Neri

Il 26 maggio è il 146º giorno del calendario gregoriano. La Terra continua il suo viaggio intorno al Sole mentre la primavera si avvia verso la sua fase conclusiva, portando con sé giornate calde e ricche di avvenimenti storici, culturali e sociali che hanno segnato il corso dell’umanità.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica ricorda san Filippo Neri, sacerdote noto come il santo della gioia e fondatore della Congregazione dell’oratorio. Si celebrano inoltre santa Maria Anna di Gesù de Paredes, vergine terziaria francescana, e san Berardo di Teramo, vescovo.

Nati celebri del 26 maggio

1907: John Wayne, celebre attore statunitense, icona del cinema western.

1923: Mike Bongiorno, storico conduttore televisivo, considerato uno dei padri fondatori della televisione italiana.

1926: Miles Davis, leggendario trombettista e compositore jazz statunitense.

1964: Lenny Kravitz, cantautore, polistrumentista e produttore discografico statunitense.

1966: Helena Bonham Carter, attrice britannica nota per i suoi ruoli intensi e stravaganti.

1969: Alessandro Antinelli, giornalista e conduttore televisivo italiano.

1971: Matt Stone, animatore, sceneggiatore e doppiatore statunitense, co-creatore della serie South Park.

Morti celebri del 26 maggio

1876: Aleksandr Nikolaevič Čerepnin, compositore e pianista russo.

1924: Victor Herbert, compositore, violoncellista e direttore d’orchestra irlandese naturalizzato statunitense.

1955: Alberto Ascari, celebre pilota automobilistico italiano, due volte campione del mondo di Formula 1.

1976: Martin Heidegger, uno dei maggiori filosofi tedeschi del ventesimo secolo.

2022: Ciriaco De Mita, politico italiano, già presidente del Consiglio dei ministri e segretario della Democrazia Cristiana.

Eventi storici del 26 maggio

1805: Nel Duomo di Milano, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d’Italia con la Corona Ferrea.

1896: Charles Dow pubblica per la prima volta l’indice Dow Jones, destinato a diventare il punto di riferimento della borsa di New York.

1969: L’equipaggio dell’Apollo 10 rientra sulla Terra dopo aver testato con successo tutti i moduli in orbita lunare, aprendo la strada al successivo sbarco sulla Luna.

1970: L’aereo supersonico sovietico Tupolev Tu-144 diventa il primo velivolo commerciale a superare la velocità di Mach 2.

1993: Una bomba esplode in via dei Georgofili a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provocando cinque morti e ingenti danni al patrimonio artistico.

Giornata mondiale del 26 maggio

In questo giorno non si registrano ricorrenze internazionali fisse stabilite dalle Nazioni Unite, ma a livello locale e associativo la data è spesso legata a iniziative di sensibilizzazione culturale, scientifica e alla memoria delle vittime della criminalità organizzata in Italia, in ricordo della strage di via dei Georgofili.

Curiosità sui nati in questo giorno

Le persone nate il 26 maggio possiedono una spiccata personalità eclettica e comunicativa. La coincidenza della nascita di figure rivoluzionarie nei rispettivi campi, come Mike Bongiorno per la televisione italiana e Miles Davis per la musica jazz mondiale, dimostra una tendenza innata dei nati in questo giorno a rompere gli schemi preesistenti e a inventare nuovi linguaggi artistici e mediatici.

Citazione del giorno

“L’allegria nutre l’anima e mantiene vivo il cuore.” — San Filippo Neri

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