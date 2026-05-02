Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 2 maggio: finisce la Seconda Guerra Mondiale

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 2 maggio. In questa giornata la storia e l’arte si intrecciano in modo indissolubile, segnando il passaggio di geni che hanno cambiato la percezione del mondo e momenti di svolta che hanno ridisegnato i confini e le società moderne.

Santi celebrati il 2 maggio

Il calendario liturgico ricorda oggi Sant’Atanasio il Grande, vescovo di Alessandria d’Egitto e Dottore della Chiesa, instancabile difensore della fede cristiana contro l’arianesimo nel IV secolo. Si celebrano inoltre San Felice di Siviglia, martire, e i Beati Boleslao Strzelecki e compagni.

Nati e morti celebri

Nati il 2 maggio

Caterina II di Russia (1729), nota come Caterina la Grande, imperatrice di Russia.

Theodor Herzl (1860), giornalista e scrittore austro-ungarico, fondatore del sionismo.

Guglielmo Marconi (1874), fisico e inventore italiano, premio Nobel per la fisica.

Lorenzo de’ Medici (1492), duca di Urbino e signore di Firenze.

David Suchet (1946), attore britannico celebre per l’interpretazione di Hercule Poirot.

Donatella Versace (1955), celebre stilista e imprenditrice italiana.

David Beckham (1975), ex calciatore e icona globale inglese.

Dwayne “The Rock” Johnson (1972), attore ed ex wrestler statunitense.

Riccardo Iacona (1957), giornalista e conduttore televisivo italiano.

Paolo Pulici (1950), ex calciatore italiano, bandiera del Torino.

Morti il 2 maggio

Leonardo da Vinci (1519), il genio universale del Rinascimento italiano, scomparso ad Amboise.

Alfred von Tirpitz (1930), ammiraglio tedesco.

J. Edgar Hoover (1972), primo direttore dell’FBI statunitense.

Giulio Andreotti (2013), politico, scrittore e sette volte Presidente del Consiglio italiano.

Ippolito Nievo (1861), scrittore e patriota italiano.

Clyde Tolson (1975), funzionario statunitense, braccio destro di Hoover.

Eventi storici principali

1519: Muore ad Amboise, nel castello di Clos-Lucé, Leonardo da Vinci; la sua scomparsa segna la fine di un’era per l’arte e la scienza mondiale.

1808: La popolazione di Madrid insorge contro l’occupazione delle truppe napoleoniche; l’evento sarà immortalato da Francisco Goya nel celebre dipinto Il 2 maggio 1808.

1945: Seconda guerra mondiale: l’Unione Sovietica annuncia ufficialmente la caduta di Berlino. In Italia, le forze tedesche e i reparti della Repubblica Sociale Italiana firmano la resa incondizionata a Caserta.

1997: Tony Blair diventa Primo Ministro del Regno Unito, ponendo fine a 18 anni di governo conservatore e diventando il più giovane premier dai tempi di Lord Liverpool.

2011: In Pakistan, le forze speciali statunitensi (Navy SEALs) uccidono il leader di al-Qaida, Osama bin Laden, durante un’operazione segreta ad Abbottabad.

Giornate mondiali e ricorrenze

Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Tonno, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della gestione sostenibile degli stock ittici e sulla conservazione della biodiversità marina.

Curiosità e citazione

I nati il 2 maggio appartengono al segno del Toro. Sono generalmente descritti come individui dotati di una straordinaria forza di volontà e un profondo senso pratico. La loro personalità è spesso caratterizzata da una spiccata vena artistica o inventiva, come dimostrano figure del calibro di Marconi. Sono noti per essere persone affidabili, che amano la stabilità ma non rinunciano a perseguire grandi ambizioni con metodica costanza.

Citazione del giorno

Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. (Salmi)

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