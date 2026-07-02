Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 2 luglio: nasce la radio

Benvenuti all’appuntamento quotidiano con la storia, la cultura e le ricorrenze. Il 2 luglio è il 183° giorno del calendario gregoriano e ci introduce nel cuore pulsante dell’estate, portando con sé un bagaglio ricco di eventi impressi nella memoria collettiva, nascite illustri e trasformazioni storiche.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra la memoria di san Processo e san Martiniano, martiri a Roma, considerati secondo la tradizione i carcerieri di san Pietro e san Paolo nel carcere Mamertino, da loro convertiti e battezzati. Si festeggiano inoltre santa Monegonda, reclusa, e san Bernardino Realino, sacerdote gesuita.

Nati in questo giorno

Il 2 luglio ha dato i natali a personalità straordinarie nel campo della letteratura, della scienza, della politica e dello spettacolo. Tra i principali nati figurano l’arcivescovo tedesco d’Inghilterra san Swithun (800), il poeta tedesco Friedrich Gottlieb Klopstock (1724), lo scrittore e filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau (1712), lo scienziato britannico William Henry Bragg (1862), lo scrittore tedesco Hermann Hesse (1877), re Olav V di Norvegia (1903), l’attore e regista italiano Vittorio De Sica (1901), l’ingegnere e progettista automobilistico Alec Issigonis (1906), l’attrice polacca Wisława Szymborska (1923), l’attore statunitense Ron Silver (1946) e l’attore e comico italiano Giorgio Panariello (1960).

Morti in questo giorno

In questa data ci hanno lasciato figure che hanno segnato la storia e la cultura globale. Si ricordano la scomparsa dell’astrologo e medico francese Nostradamus (1566), del compositore tedesco Christoph Willibald Gluck (1787), dello scrittore statunitense Ernest Hemingway (1961), del politico e filosofo italiano Giuseppe Saragat (1988), dell’attore statunitense James Stewart (1997), dello stilista e imprenditore italiano Ottavio Missoni (2013) e del saggista e scrittore italiano Elie Wiesel (2016).

Eventi storici

Il 2 luglio evoca momenti di grande importanza storica, sociale e sportiva. Nel 1897 lo scienziato Guglielmo Marconi ottiene a Londra il brevetto per la radio, rivoluzionando per sempre il mondo delle telecomunicazioni e gettando le basi per l’informazione moderna. Nel 1937 scompare misteriosamente nell’Oceano Pacifico l’aviatrice statunitense Amelia Earhart insieme al suo navigatore Fred Noonan, mentre tentava il giro del mondo in aereo. Nel 1947 avviene il celebre incidente di Roswell, nel Nuovo Messico, dove si schianta un misterioso oggetto che darà vita al mito moderno degli UFO. Nel 1956 viene fondata in Italia l’Associazione Italiana Guide e Scout Cattolici. Nel 1990 l’Arabia Saudita vive la tragedia della Mecca, dove una calca all’interno di un tunnel pedonale provoca la morte di oltre millequattrocento pellegrini. A Siena, infine, ogni anno il 2 luglio si corre il celebre Palio in onore della Madonna di Provenzano.

Giornate mondiali

Il 2 luglio si celebra la Giornata mondiale degli UFO, una ricorrenza nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esistenza di oggetti volanti non identificati e per ricordare l’anniversario del misterioso incidente avvenuto a Roswell nel 1947, un evento che continua ad affascinare studiosi e appassionati di ufologia.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 2 luglio è spesso guidato da una profonda sensibilità artistica e da una forte inclinazione verso la narrazione e la comprensione dell’animo umano. Personalità come Vittorio De Sica, Hermann Hesse e Wisława Szymborska dimostrano come questo giorno sia legato a una straordinaria capacità di osservare il mondo con empatia e realismo, traducendo la quotidianità in poesia, grande cinema o letteratura senza tempo. I nati in questo giorno tendono a cercare l’armonia ma non temono di affrontare le contraddizioni della società attraverso la propria arte.

Citazione del giorno

La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva. (David Hume)

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