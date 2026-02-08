Buccino: due giovani feriti gravemente in un incidente stradale

Due giovani sono rimasti feriti questa sera a Buccino in un grave incidente stradale avvenuto in Contrada Carmine. L’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, terminando la corsa contro un muro.

Incidente a Buccino, i soccorsi

Alcuni residenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono arrivate in breve tempo due ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, le cui condizioni sono apparse subito molto serie.

Dopo le manovre di stabilizzazione, entrambi sono stati trasferiti d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Oliveto Citra.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Resta ora da chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo, mentre cresce l’apprensione per le condizioni dei due giovani rimasti feriti.