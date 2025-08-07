Blitz a Eboli: chiuso centro residenziale per anziani

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno emesso un’ordinanza urgente nei confronti dei titolari di una struttura privata per anziani situata a Eboli, nel cuore della provincia di Salerno. Sebbene non siano stati resi noti i dettagli ufficiali dell’operazione, fonti locali riferiscono che le anomalie riscontrate dai militari sarebbero state evidenti.

Sigilli alla struttura e trasferimento degli ospiti

Il blitz non è passato inosservato ai residenti della zona e agli avventori delle attività commerciali limitrofe. Dopo l’intervento, sono stati apposti i sigilli alla struttura, che ha cessato immediatamente ogni attività. Gli ospiti anziani sono stati trasferiti in altre residenze simili presenti nel territorio oppure riaccolti presso le abitazioni di familiari e parenti.

Precedenti e criticità persistenti

Secondo indiscrezioni, non sarebbe la prima volta che la struttura finisce sotto la lente delle autorità. Questo nuovo intervento confermerebbe criticità gestionali e strutturali già emerse in passato. Le forze dell’ordine, pur mantenendo il riserbo sui dettagli, avrebbero agito in seguito a segnalazioni e verifiche ispettive che hanno evidenziato gravi carenze.

Indagini in corso

Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei titolari della struttura né dalle autorità competenti. Tuttavia, si attende una comunicazione formale che possa chiarire le motivazioni dell’ordinanza e le eventuali responsabilità.