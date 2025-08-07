Cronaca

Blitz a Eboli: chiuso centro residenziale per anziani

Gli ospiti anziani sono stati trasferiti in altre residenze simili presenti nel territorio oppure riaccolti presso le abitazioni di familiari e parenti.

Silvana Scocozza

7 Agosto 2025

Carabinieri Nas

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno emesso un’ordinanza urgente nei confronti dei titolari di una struttura privata per anziani situata a Eboli, nel cuore della provincia di Salerno. Sebbene non siano stati resi noti i dettagli ufficiali dell’operazione, fonti locali riferiscono che le anomalie riscontrate dai militari sarebbero state evidenti.

Sigilli alla struttura e trasferimento degli ospiti

Il blitz non è passato inosservato ai residenti della zona e agli avventori delle attività commerciali limitrofe. Dopo l’intervento, sono stati apposti i sigilli alla struttura, che ha cessato immediatamente ogni attività. Gli ospiti anziani sono stati trasferiti in altre residenze simili presenti nel territorio oppure riaccolti presso le abitazioni di familiari e parenti.

Precedenti e criticità persistenti

Secondo indiscrezioni, non sarebbe la prima volta che la struttura finisce sotto la lente delle autorità. Questo nuovo intervento confermerebbe criticità gestionali e strutturali già emerse in passato. Le forze dell’ordine, pur mantenendo il riserbo sui dettagli, avrebbero agito in seguito a segnalazioni e verifiche ispettive che hanno evidenziato gravi carenze.

Indagini in corso

Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei titolari della struttura né dalle autorità competenti. Tuttavia, si attende una comunicazione formale che possa chiarire le motivazioni dell’ordinanza e le eventuali responsabilità.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

Oro, sequestro Polizia

Truffa ai danni di un’anziana: la Polizia arresta un uomo a bordo di un treno

A seguito di perquisizione, l’indagato è stato trovato in possesso di gioielli in oro e orologi, riconosciti dalla parte offesa

Comunicato Stampa

07/08/2025

Ascea Marina, auto in fiamme

Auto in fiamme nella notte ad Ascea Marina: intervengono vigili del fuoco e forze dell’ordine

L’incendio ha causato notevoli disagi alla viabilità lungo una delle arterie principali della frazione marina

Chiara Esposito

07/08/2025

Montecorice

Montecorice, operazione spiagge pulite: sequestrate centinaia di attrezzature da mare

L’operazione, denominata “spiaggia pulite”, ha portato al sequestro di circa 160 ombrelloni, 50 sedie sdraio e altro materiale posizionato sull’arenile

Manuel Chiariello

07/08/2025

Agropoli: lavori non eseguiti secondo le prescrizioni, sequestro bis a San a Francesco

Riapposti i sigilli, denunciato il responsabile dell’abuso

Ernesto Rocco

06/08/2025

Sala Consilina: uliveti in fiamme in una zona collinare della cittadina

Ad accorgersi per primi dell’incendio sono stati gli agenti della Polizia Locale

Federica Pistone

06/08/2025

Fuochi d'artificio

Eboli: divieto di fuochi d’artificio, arriva l’ordinanza del Sindaco

Previste sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori

Antonio Pagano

06/08/2025

Squadra Nautica

Doppio salvataggio in mare durante la processione della Madonna: la Polizia salva 5 persone al largo di Salerno

L’imbarcazione, con a bordo quattro persone, stava imbarcando acqua dalla poppa, rischiando il capovolgimento

Comunicato Stampa

06/08/2025

Carabinieri

Ascea Marina, ciclista investita in rotatoria: automobilista rintracciato grazie alle videocamere

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’automobilista, dopo l’urto, si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso

Chiara Esposito

06/08/2025

Ambulanza

Casal Velino, incidente sulla Pedemontana: giovane ferito

L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 05:30, lungo la strada pedemontana di Casal Velino, in località Verduzio

Chiara Esposito

06/08/2025

Sequestro Guardia di Finanza

Gdf, Ferragosto sicuro: sequestrati oltre 23.000 prodotti illegali nel salernitano

La Guardia di Finanza di Salerno, con l’approssimarsi del Ferragosto, ha intensificato l’azione di contrasto all’economia illegale, avviando un’incisiva attività di prevenzione e controlli in tutta la Provincia. In virtù […]

Comunicato Stampa

06/08/2025

Furto d'auto

Agropoli, furto a Trentova, vacanza da incubo per un gruppo di turisti: “Persi effetti personali e dati di lavoro”

Rubate tutte le valigie con effetti personali e vestiti, ma anche computer e hard disk. A causa dell’accaduto, il gruppo ha deciso di cancellare il soggiorno

Ernesto Rocco

06/08/2025

Montecorice, giovane turista straniera resta bloccata sugli scogli: salvata

Necessario anche l’intervento di un elicottero per soccorrere la malcapitata

Manuel Chiariello

06/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza