Biblioteche comunali: pioggia di fondi per il Cilento e il Vallo di Diano

Il Ministero della Cultura (MiC) continua a investire in modo significativo nel potenziamento delle biblioteche comunali, con una serie di bandi dedicati all’acquisto di libri, contenuti digitali e alla promozione della lettura. Per il biennio 2025-2026 sono stati stanziati circa 30 milioni di euro, risorse che mirano a rafforzare il patrimonio librario nazionale e a sostenere l’intera filiera editoriale.

Contributi per l’acquisto di libri e contenuti digitali

Uno dei principali strumenti messi a disposizione dal MiC riguarda i contributi destinati all’incremento delle collezioni librarie e digitali. Il fondo, che nel biennio 2025-2026 raggiunge i 30 milioni di euro, permette alle biblioteche comunali di ampliare le proprie raccolte, aggiornare i cataloghi e migliorare l’offerta culturale per i cittadini. Le procedure sono interamente digitalizzate, semplificando la partecipazione degli enti beneficiari.

Fondo per la promozione della lettura

Accanto ai contributi per l’acquisto di libri, il MiC mette a disposizione anche il Fondo per la promozione della lettura, attivo dal 2018 con una dotazione annuale di circa 1 milione di euro. Questo strumento finanzia progetti presentati da sistemi bibliotecari, biblioteche comunali e istituti scolastici, con l’obiettivo di incentivare attività culturali, laboratori, eventi e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età.

Ecco l’elenco dei Comuni beneficiari