Battipagliese e Apice si annullano: finisce 0 a 0

Nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, Battipagliese ed Apice impattano sullo zero a zero al termine di una gara bellissimo e molto intensa. Le due squadre si sono date battaglia senza riuscire mai a trovare entrambe la stoccata decisiva per far pendere l’ago della bilancia dall’una o dall’altra parte.

La cronaca del match

Davanti ad una cornice di pubblico importante, è l’Apice che inizia forte con un paio di conclusioni dalla distanza che impensieriscono la retroguardia bianconera. La più pericolosa la stocca Evangelista ma è bravo Trapani a chiudere lo specchio della porta in tuffo.

La Battipagliese però c’è e, oltre a recriminare su due calci di rigore sembrati solari, trova in Fusco un avversario insuperabile. Il piplet beneventano chiude lo specchio su una conclusione ravvicinata di Formicola da posizione defilata. Nella ripresa è la Battipagliese, senza il suo capitano Ripa out per infortunio, quella più pericolosa. Comincia Cassese, su azione d’angolo, che spedisce alto da due passi; prosegue Spagnuolo, ben liberato da Vitale, con un tiro a giro di sinistro respinto ancora una volta da Fusco; conclude Senatore con un tiro a giro dal limite che fa la barba al palo.

Nel finale, su azione d’angolo, il pallone sbatte sul ginocchio di Bisceglia e va fuori. Negli ultimi minuti le due squadre, stremate, non ne hanno più e il match termina in parità.