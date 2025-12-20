Battipaglia, via libera al campo base dei Vigili del Fuoco per gli eventi calamitosi: individuata l’area strategica

La Giunta Comunale di Battipaglia ha approvato la delibera n. 338 del 10 dicembre 2025, con cui viene data attuazione alla circolare 1/2020 relativa alla Pianificazione Territoriale della posizione dei Campi Base VVF da realizzare per la gestione di eventi calamitosi. Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale per definire le aree strategiche da destinare alle operazioni di emergenza.

Via libera allo schema di Convenzione con il Ministero dell’Interno

La delibera comprende anche l’approvazione dello schema di Convenzione — il Protocollo operativo per l’emergenza e le calamità — tra il Comune di Battipaglia e il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale VVF Campania. L’accordo disciplina l’utilizzo dell’area individuata come campo base in caso di necessità.

La Sindaca Francese: “Una struttura al servizio della popolazione“

«Si tratta di una importante attuazione della circolare del Ministero dell’Interno – afferma la Sindaca Cecilia Francese –. Si mette al centro delle operazioni di aiuto alla popolazione, in caso di eventi calamitosi, una struttura che abbiamo sul nostro territorio e che può e deve essere a servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco, che operano con competenza e professionalità in contesti di emergenza».

Individuata l’area del campo base: 21.000 mq allo Stadio Pastena

Nel dettaglio, la delibera concede al Dipartimento dei Vigili del Fuoco l’immediata disponibilità dell’area comunale di via Barassi, presso lo Stadio Pastena, estesa per circa 21.000 mq. L’area sarà utilizzabile in caso di eventi emergenziali o calamitosi per l’installazione tempestiva del campo base VVF.

Il consigliere Vicinanza: “Un risultato importante per la Protezione Civile“

A sollecitare l’impegno della Giunta su questo fronte è stato il consigliere comunale e Vigile del Fuoco Elio Vicinanza. «Accogliamo con grande entusiasmo la decisione della Giunta Francese – dichiara – che accoglie e fa propria la circolare del Ministero dell’Interno. Siamo giunti, dopo un gran lavoro, alla firma del protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno. Non posso che esserne orgoglioso e soddisfatto».

Manutenzione e funzionalità garantite anche fuori dalle emergenze

L’area individuata dovrà consentire la rapida installazione del campo base per il soccorso tecnico urgente alla popolazione. Il Comune si impegna a destinare la superficie esclusivamente all’allestimento del campo base in caso di emergenza e, al di fuori di tali situazioni, a mantenerla in perfetto stato di pulizia e manutenzione.

L’Ente garantirà inoltre la piena funzionalità degli attacchi idrici, fognari ed elettrici, così da assicurare l’immediata operatività del sito in caso di calamità.