Battipaglia, via libera al campo base dei Vigili del Fuoco per gli eventi calamitosi: individuata l’area strategica

La delibera concede al Dipartimento dei Vigili del Fuoco l’immediata disponibilità dell’area comunale di via Barassi, presso lo Stadio Pastena, estesa per circa 21.000 mq

A cura di Silvana Scocozza
Battipaglia, progetto campo base vigili

La Giunta Comunale di Battipaglia ha approvato la delibera n. 338 del 10 dicembre 2025, con cui viene data attuazione alla circolare 1/2020 relativa alla Pianificazione Territoriale della posizione dei Campi Base VVF da realizzare per la gestione di eventi calamitosi. Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale per definire le aree strategiche da destinare alle operazioni di emergenza.

Via libera allo schema di Convenzione con il Ministero dell’Interno

La delibera comprende anche l’approvazione dello schema di Convenzione — il Protocollo operativo per l’emergenza e le calamità — tra il Comune di Battipaglia e il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale VVF Campania. L’accordo disciplina l’utilizzo dell’area individuata come campo base in caso di necessità.

La Sindaca Francese: “Una struttura al servizio della popolazione

«Si tratta di una importante attuazione della circolare del Ministero dell’Interno – afferma la Sindaca Cecilia Francese –. Si mette al centro delle operazioni di aiuto alla popolazione, in caso di eventi calamitosi, una struttura che abbiamo sul nostro territorio e che può e deve essere a servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco, che operano con competenza e professionalità in contesti di emergenza».

Leggi anche:

Eboli, lezioni gratuite di lingua italiana agli stranieri: l’appello solidale dell’associazione ODV L’Altritalia

Individuata l’area del campo base: 21.000 mq allo Stadio Pastena

Nel dettaglio, la delibera concede al Dipartimento dei Vigili del Fuoco l’immediata disponibilità dell’area comunale di via Barassi, presso lo Stadio Pastena, estesa per circa 21.000 mq. L’area sarà utilizzabile in caso di eventi emergenziali o calamitosi per l’installazione tempestiva del campo base VVF.

Il consigliere Vicinanza: “Un risultato importante per la Protezione Civile

A sollecitare l’impegno della Giunta su questo fronte è stato il consigliere comunale e Vigile del Fuoco Elio Vicinanza. «Accogliamo con grande entusiasmo la decisione della Giunta Francese – dichiara – che accoglie e fa propria la circolare del Ministero dell’Interno. Siamo giunti, dopo un gran lavoro, alla firma del protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno. Non posso che esserne orgoglioso e soddisfatto».

Manutenzione e funzionalità garantite anche fuori dalle emergenze

L’area individuata dovrà consentire la rapida installazione del campo base per il soccorso tecnico urgente alla popolazione. Il Comune si impegna a destinare la superficie esclusivamente all’allestimento del campo base in caso di emergenza e, al di fuori di tali situazioni, a mantenerla in perfetto stato di pulizia e manutenzione.

L’Ente garantirà inoltre la piena funzionalità degli attacchi idrici, fognari ed elettrici, così da assicurare l’immediata operatività del sito in caso di calamità.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sara Vicinanza, Miss Cilento 2025

Ad Agropoli il calendario di Miss Cilento e l’elezione di Miss Christmas 2025: dodici mesi di eleganza nel cuore del Cilento

La presentazione si terrà martedì 23 dicembre presso lo showroom Paladino Arredamenti

Corte di Cassazione

Capaccio Paestum: presunto accordo illecito Alfieri – Squecco, respinto ricorso di uno degli indagati

Confermata la misura degli arresti domiciliari per uno dei soggetti coinvolti nell'inchiesta…

Luci di Natale

A Sapri si accende il Natale: luci, musica e magia nel cartellone “Sapri for Christmas”

Il cuore pulsante delle festività sarà Corso Garibaldi e Corso Umberto I,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.