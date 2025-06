Battipaglia, tutto pronto per la XIII edizione di “Momenti d’Autore”, ecco il programma

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Conferenze “D. Vicinanza” del comune di Battipaglia, la conferenza stampa di presentazione della XIII Edizione di “Momenti d’Autore”, lo storico progetto culturale e artistico ideato e diretto dall’avv. Michele Toriello, che quest’anno torna con un tema di straordinaria rilevanza culturale e sociale: “Il Ruolo Culturale e Sociale delle Bande Musicali”.

Gli interventi

Erano presenti in sala la sindaca Cecilia Francese, rappresentanti delle Forze Armate – Carabinieri, Polizia di Stato e Brigata bersaglieri “Garibaldi” – nonché in rappresentanza della BCC Campania Centro, il Presidente dott. Camillo Catarozzo, e il dott. Carlo Crudele. Numerosi anche gli esponenti delle bande musicali della provincia di Salerno, insieme a una classe dell’I.C. Gatto, scuola cittadina a indirizzo musicale.

«È sempre piacevole presentare questo tipo di iniziative sul nostro territorio -afferma la Sindaca Francese -. Siamo al terzo anno di presenza qui a Battipaglia di questa manifestazione che vive da 13 anni grazie all’impegno di Michele Toriello. Vorrei sottolineare il valore culturale della musica in quanto tale e in particolare di quello delle bande musicali. Non a caso la Campania è la prima Regione ad aver varato una legge proprio per la tutela della bande musicali».

L’avv. Michele Toriello, ideatore e direttore artistico, ha illustrato un’edizione particolarmente ricca di significati, proseguendo lungo il solco tracciato fin dal 2009, anno di nascita della rassegna ad Acciaroli. In oltre un decennio, il progetto ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale, esponenti istituzionali, fanfare delle Forze Armate e musicisti emergenti, diventando un punto di riferimento culturale a livello regionale e nazionale. Oggi “Momenti d’Autore” è patrocinato dalla Presidenza del Senato della Repubblica, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, da ANBIMA, ANBG, e da numerosi Comuni, tra cui Battipaglia, Eboli, Centola.

Le edizioni precedenti

La rassegna ha ospitato nel tempo nomi illustri come Franco Califano, Biagio Izzo, Gegè Telesforo, Giobbe Covatta, Andrea Tofanelli, Fabrizio Bosso, Georgina Jackson, Francesco Tamiati e molti altri. «Il progetto ha avuto un ruolo determinante nell’approvazione della Legge Regionale 24 marzo 2025, n. 5 – ha dichiarato l’avv. Toriello – che riconosce e valorizza il patrimonio bandistico della Campania. Questo importante traguardo legislativo è nato proprio da una Tavola Rotonda organizzata nel 2023 a Battipaglia, nell’ambito dell’XI Edizione di Momenti d’Autore. L’iter si è avviato e concluso con l’approvazione unanime della legge, grazie all’instancabile lavoro svolto con il Consigliere Regionale On. Corrado Matera. Ed è con grande orgoglio che quest’anno ospiteremo corpi bandistici di eccellenza tra cui le Fanfare delle Forze Armate: la Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri Campania, la Fanfara della Brigata bersaglieri “Garibaldi” e la Fanfara della Polizia di Stato. Concerti che non solo celebrano la musica, ma esaltano valori come disciplina, identità e senso di appartenenza».

«Viviamo un tempo difficile – ha proseguito Toriello – le nostre comunità sono alle prese con trasformazioni culturali e sociali complesse, spesso disordinate e segnate da divisioni. In questo scenario, la musica d’insieme rappresenta uno dei pochi strumenti autentici di integrazione e coesione. È nelle bande musicali che cittadini di ogni età e provenienza imparano a costruire armonia, nel senso più profondo del termine».

Il programma

Il cartellone ufficiale della XIII Edizione prevede, tra le altre tappe, quella di Eboli con il musical “Moulin Rouge” del Lasisì Ballet, diretto da Luca Calzolaro e con la direzione musicale di Gaspare Di Lauri, e quella di Palinuro, nel cuore del Cilento, dove l’8 luglio si esibirà l’Orchestra Sinfonica di Fiati “Magna Graecia del Cilento” dell’Accademia Nazionale Eleatica, diretta dal M° Francesco Garzione.

Anche quest’anno sarà reso un sentito omaggio al M° Vincenzo Stellato, indimenticato protagonista della scena musicale partenopea e docente del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, già parte integrante del progetto in diverse edizioni passate. La XIII Edizione di “Momenti d’Autore” si conferma così come una delle manifestazioni culturali più significative e attese dell’intera Regione Campania: un perfetto intreccio di tradizione e innovazione, capace di portare sotto i riflettori nazionali l’identità e la ricchezza culturale del Cilento e della Campania.