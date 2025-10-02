Battipaglia: riaperti i termini per il progetto “Nonno Vigile”, ecco i requisiti per partecipare

L’Amministrazione comunale di Battipaglia ha annunciato la riapertura dei termini per partecipare al progetto “Nonno Vigile”, iniziativa volta a rafforzare la sicurezza degli studenti all’ingresso e all’uscita dai plessi scolastici. Dopo l’inserimento dei primi sei volontari, l’avviso pubblico è stato nuovamente pubblicato per completare il gruppo di operatori.
Sicurezza scolastica e cittadinanza attiva
Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione Francese, mira a coinvolgere la popolazione in attività di pubblica utilità. “L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei ragazzi e promuovere il senso civico”, si legge nell’avviso. I volontari saranno impiegati nel periodo ottobre 2025 – maggio 2026, fornendo supporto al servizio di vigilanza esterna alle scuole.
La prestazione sarà svolta sotto il diretto controllo del Comando di Polizia Municipale, responsabile degli aspetti organizzativi e tecnici. Il Comune si farà carico delle spese per l’acquisto degli indumenti di identificazione e dell’assicurazione sugli infortuni, garantendo così la tutela dei volontari durante il servizio.
Requisiti per partecipare
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Battipaglia, con preferenza per pensionati, disoccupati o inoccupati, di età compresa tra 60 e 75 anni. È necessario:
- Possedere idoneità psicofisica, certificata dal medico di base.
- Non avere condanne penali o carichi pendenti, come da Casellario giudiziale.
Compenso e modalità di adesione
Ai volontari è riconosciuto un compenso giornaliero lordo di € 7,00, rapportato all’effettiva presenza. Gli interessati devono presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune, tramite:
- PEC: pecprotocollo@cert.comune.battipaglia.sa.it
- Consegna a mano: lunedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:30
La documentazione richiesta comprende:
- Documento di riconoscimento in corso di validità.
- Certificato medico di idoneità alla mansione.
L’avviso resterà aperto fino al raggiungimento di 16 volontari. Il modulo di richiesta è disponibile sul sito ufficiale del Comune: www.comune.battipaglia.sa.it.
Un’opportunità per la comunità
Il progetto “Nonno Vigile” rappresenta un’occasione per valorizzare il ruolo degli anziani nella società, promuovendo la sicurezza scolastica e il coinvolgimento civico. L’iniziativa si conferma come un modello di collaborazione tra istituzioni e cittadini.