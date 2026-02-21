Battipaglia punta sulla digitalizzazione: potenziato il geoportale comunale con nuove funzioni

Il Comune di Battipaglia compie un nuovo passo avanti nel percorso di modernizzazione della macchina amministrativa. Il Geoportale comunale, attivo già da alcuni mesi, è stato oggetto di un importante potenziamento tecnico volto a rendere la consultazione dei dati geografici e cartografici ancora più accessibile e completa per l’utenza.

La piattaforma digitale rappresenta oggi uno strumento fondamentale per la conoscenza approfondita del territorio, permettendo a cittadini e professionisti di interagire con una cartografia dinamica e costantemente aggiornata.

Le sei aree tematiche a disposizione dei cittadini

Attraverso l’interfaccia WebGIS del portale, gli utenti possono ora navigare all’interno della planimetria comunale suddivisa in sei sezioni specifiche. Questa organizzazione permette di reperire informazioni tecniche e di pubblica utilità con pochi clic:

• CDU: consultazione dei dati relativi ai Certificati di Destinazione Urbanistica.

• Pianta organica delle farmacie: localizzazione e distribuzione dei presidi sanitari sul territorio.

• Parcometri: mappatura delle aree di sosta e dei relativi punti di pagamento.

• Piano di Emergenza Comunale: accesso alle informazioni cruciali per la sicurezza e la protezione civile.

• PN Metro Plus e Città Medie Sud: monitoraggio dei progetti legati ai finanziamenti europei e nazionali.

• Toponomastica comunale: visualizzazione dello stradario cittadino aggiornato.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Cecilia Francese, che ha sottolineato come il Geoportale sia nato per offrire risposte semplici e immediate alla comunità. «È una piattaforma pensata per migliorare la conoscenza della città», ha dichiarato il primo cittadino, rivolgendo un ringraziamento particolare all’Ufficio Tecnico comunale per il lavoro di georeferenziazione dello stradario e per la predisposizione della planimetria WebGIS.

L’implementazione di questo servizio si inserisce in una strategia più ampia di “open data” e trasparenza, con l’obiettivo di ridurre le distanze tra la pubblica amministrazione e le esigenze quotidiane dei residenti.