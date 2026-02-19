Battipaglia, Progetto Civico denuncia: “Strade distrutte, l’ennesimo fallimento dell’amministrazione”

Lo afferma Vincenzo Inverso, coordinatore di Progetto Civico Italia – Città di Battipaglia, rappresentato in Consiglio comunale da Elio Vicinanza

«Quanto sta accadendo sulle strade di Battipaglia rappresenta una pura ammissione di responsabilità e, allo stesso tempo, l’ennesimo fallimento dell’amministrazione Francese». Lo afferma Vincenzo Inverso, coordinatore di Progetto Civico Italia – Città di Battipaglia, rappresentato in Consiglio comunale da Elio Vicinanza.

Poca sicurezza per i cittadini

«Le strade cittadine sono ridotte in condizioni disastrose, sotto gli occhi di tutti, e mettono quotidianamente a rischio automobilisti e cittadini. A chi rompe la propria auto per colpa delle buche – prosegue Inverso – non resta solo il danno, ma anche la beffa, tra disagi, spese e difficoltà nel vedere riconosciuti i propri diritti».
«Servono interventi seri e programmati – conclude – non annunci. Battipaglia merita strade sicure e un’amministrazione che si assuma fino in fondo le proprie responsabilità».

