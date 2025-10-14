Battipaglia: mare in condizione proibitive, 14enne velista salvato

A intervenire sono stati Luigi Buonafine e Camillo Volzone, membri della sezione di Battipaglia della Lega Navale Italiana

A cura di Ernesto Rocco
Mare agitato

Una mattinata che ha rischiato di trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine grazie al pronto intervento di due soci della Lega Navale Italiana. Un quattordicenne è stato tratto in salvo nella giornata di domenica, mentre si trovava in balia delle onde a bordo di una piccola imbarcazione.

Intervento della Lega Navale

A intervenire sono stati Luigi Buonafine e Camillo Volzone, membri della sezione di Battipaglia della Lega Navale Italiana. I due si trovavano in mare per una sessione di allenamento a bordo di un catamarano sportivo. Nonostante le condizioni meteo fossero inizialmente favorevoli, un forte e insistente vento di terra ha reso rapidamente il mare molto mosso, creando una situazione di potenziale pericolo.

Durante la navigazione, i due velisti hanno notato un’anomalia: un’imbarcazione in difficoltà, proveniente da lontano. Hanno subito percepito la situazione di emergenza e hanno puntato immediatamente i loro potenti mezzi verso il punto da cui provenivano le richieste di aiuto.

Il dramma del giovane in balia delle onde

Il giovane a bordo di una piccola barca a remi di circa due metri era stato spinto al largo dalla corrente e dal vento. Non solo era solo, ma aveva perso uno dei due remi, rendendo impossibile governare l’imbarcazione. Ogni suo tentativo di riavvicinarsi alla riva risultava vano, con la distanza dalla spiaggia che aumentava di minuto in minuto.

Il recupero si è rivelato estremamente complesso a causa delle condizioni marine avverse. La barca del ragazzo ondeggiava con forza, e mantenere il controllo del catamarano in fase di manovra non era scontato.

Leggi anche:

Estate nel Cilento: ecco i consigli per un “tuffo sicuro” e per evitare rischi in mare

Salvo e illeso sulla riva

Dopo una serie di tentativi e con grande perizia, Buonafine e Volzone sono finalmente riusciti ad avvicinare e a rassicurare il nuotatore in difficoltà. Hanno agganciato la piccola barca e hanno iniziato il lento e faticoso traino verso riva, approdando infine in sicurezza tra il Lido Lago e la Sabbia d’Oro.

Ad attenderli, visibilmente provati, c’erano i genitori del ragazzo, che hanno potuto riabbracciare il figlio. Fortunatamente, il giovane non ha riportato ferite, ma solo un grande spavento.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Stadio comunale Dirceu, Eboli

Eboli omaggia Dirceu: il volto del campione sulla nuova insegna dello Stadio Comunale

Eboli rinnova il tributo a José Guimarães Dirceu a 30 anni dalla…

Ottobre rosa

“Ottobre Rosa”: a Polla un incontro per sensibilizzare alla prevenzione

L'incontro è in programma per giovedì 16 ottobre alle ore 16:00 presso…

Truffe

Maxi operazione contro truffe agli anziani: 15 denunciati tra le province di Milano e Salerno

Maxi operazione congiunta tra Polizia di Stato e Locale: 15 denunciati per…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.