Battipaglia: l’Istituto Alfonso Gatto risplende in Europa con i Progetti “Erasmus”

Tornano i progetti Erasmus e nuove esperienze formative, per gli inseganti e per gli alunni si vivono con un grande partecipazione culturale. Erasmus Days, Erasmus Plus nuove frontiere e nuove conoscenze. “La nostra scuola è orgogliosa di aver partecipato a questo evento con un incontro coinvolgente, dove i docenti e gli studenti coinvolti hanno potuto parlare delle loro esperienze di interscambio culturale attraverso la mobilità europea. Durante la manifestazione è stato consegnato alla presenza dell’Assessore Vincenzo Chiera, delegato dalla Sindaca Francese, al Dr. Bruno dell’Associazione MUBAT di Battipaglia, il quadro “Battipaglia, l’orrore del 21 giugno 1943” realizzato dagli alunni dell’istituto coordinati dal Prof. Di Muro”, fanno sapere dall’Istituto Alfonso Gatto di Battipaglia.

Tra esperienze e nuove culture

“La seconda parte dell’evento ha visto gli studenti come protagonisti assoluti, i nostri agenti del cambiamento, che hanno operato una egregia azione di disseminazione dei Programmi Erasmus+ che l’I.C. Gatto di Battipaglia sta portando avanti. Tutta la platea ha condiviso con loro le esperienze di mobilità, raccogliendo pensieri profondi sull’importanza di aprirsi ad altre culture, su inclusione e solidarietà”.

Un importante processo formativo

E l’apprezzamento più grande giunge dai docenti referenti del progetto: “Grazie ragazzi, ci avete trasmesso il vostro entusiasmo verso ciò che fate, rendendoci partecipi della vostra soddisfazione per il percorso fatto nel vostro processo educativo”.