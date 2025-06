Battipaglia lancia il progetto “Nonno vigile”: volontari per la sicurezza scolastica

Entra nella fase esecutiva il progetto “Nonno Vigile” nel Comune di Battipaglia. L’Amministrazione Francese ha infatti pubblicato l’avviso pubblico per invitare i cittadini a partecipare a questa iniziativa, concepita per potenziare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici e coinvolgere attivamente la comunità in un servizio di utilità pubblica.

Obiettivi e compiti dei volontari

Il progetto “Nonno Vigile” mira a coinvolgere la popolazione locale in attività a beneficio della cittadinanza, con un focus specifico sulla sicurezza dei ragazzi durante gli orari di ingresso e uscita dalle scuole. I volontari selezionati avranno il compito di supportare il servizio di vigilanza esterno ai plessi scolastici. L’attività si svolgerà nel periodo compreso tra ottobre 2025 e maggio 2026, garantendo una copertura per l’intero anno scolastico.

Il Comune di Battipaglia si farà carico delle spese relative all’acquisto degli indumenti identificativi per i volontari e della copertura assicurativa contro gli infortuni. La gestione e il coordinamento tecnico-organizzativo del servizio saranno affidati al Comando di Polizia Municipale, che supervisionerà direttamente le attività dei “Nonni Vigili”.

Requisiti di Partecipazione e Modalità di Candidatura

Per poter aderire al progetto “Nonno Vigile”, i candidati dovranno soddisfare specifici requisiti. È richiesta un’età compresa tra 60 e 75 anni, ed essere residenti nel Comune di Battipaglia. Viene data preferenza a pensionati, disoccupati o inoccupati.

I partecipanti dovranno dimostrare l’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività tramite un certificato medico rilasciato dal proprio medico di base. È inoltre fondamentale non aver riportato condanne penali né essere destinatari di misure di prevenzione o avere carichi pendenti, come verificabile dal Casellario giudiziale. Per la prestazione svolta è previsto un compenso giornaliero di € 7,00 lorde pro-capite, calcolato sull’effettiva presenza.

Gli interessati sono invitati a presentare la propria richiesta entro e non oltre il 20 luglio 2025. Le domande, corredate da un documento di riconoscimento valido e dal certificato di idoneità medica, possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo pecprotocollo@cert.comune.battipaglia.sa.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Battipaglia nei giorni di lunedì e giovedì, negli orari 8:30-13:30 e 15:30-17:30. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito internet ufficiale del Comune di Battipaglia, all’indirizzo www.comune.battipaglia.sa.it.