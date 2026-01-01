Battipaglia, incendio nella notte di Capodanno: fiamme su un balcone

Incendio nella notte del primo dell’anno, nella centrale via Francesco Turco a Battipaglia. Le fiamme hanno interessato il balcone di un’abitazione situata al quinto piano di un edificio residenziale.

L’incendio

L’allarme è scattato subito dopo la mezzanotte, proprio nelle prime ore del nuovo anno 2026. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco insieme a una pattuglia dei carabinieri.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che a innescare il rogo possano essere stati botti d’artificio esplosi in zona. I caschi rossi hanno domato rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’interno dell’abitazione.

L’area è stata messa in sicurezza e l’appartamento dichiarato agibile. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati dal fumo. Solo momenti di paura e apprensione tra i residenti e i condomini dello stabile.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti del caso.