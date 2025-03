Battipaglia celebra 96 anni di autonomia: un percorso di crescita e resilienza

Battipaglia festeggia oggi il 96° anniversario della sua istituzione come Comune autonomo, avvenuta tramite Regio Decreto. La sindaca Cecilia Francese ha celebrato l’evento con un messaggio alla comunità, ripercorrendo le tappe salienti della storia cittadina.

Dalle “Comprese” alla città moderna: un’evoluzione continua

La sindaca Francese ha ricordato come Battipaglia, da nucleo urbano originario sviluppatosi attorno alle “Comprese” e alla presenza di case sparse e masserie, sia cresciuta fino a diventare una realtà economica e sociale dinamica. “Ci avviamo al secolo di vita”, ha affermato la sindaca, sottolineando la trasformazione della città nel corso degli anni.

Una storia di resilienza e unità

Il percorso di Battipaglia è stato segnato da momenti difficili, come i bombardamenti, il terremoto e la pandemia di COVID-19, oltre a fasi di crescita economica tumultuosa e crisi, tra cui la rivolta del 1969. “Ma siamo andati avanti, tutti insieme, come deve fare una vera comunità!”, ha dichiarato Francese, evidenziando la forza e l’unità della città.

Un punto di riferimento per il territorio

Battipaglia si è affermata come punto di riferimento provinciale in diversi settori, dall’economia alla cultura, dalla politica all’integrazione sociale. “La città è cresciuta diventando sempre di più un punto di riferimento provinciale sul terreno produttivo ma anche sociale, culturale, e politico, e sul terreno delicatissimo dell’integrazione”, ha sottolineato la sindaca.

Prospettive future e senso di comunità

Nonostante le sfide presenti e future, la sindaca Francese ha espresso fiducia nella capacità della città di superarle, mantenendo vivo il senso di identità e di comunità. “I problemi non sono mancati, non mancano e non mancheranno, ma sapremo affrontarli come abbiamo fatto nella nostra breve ma ricchissima storia se non perderemo mai il senso identitario di comunità”, ha concluso la sindaca, augurando un futuro prospero a Battipaglia e ai suoi cittadini.