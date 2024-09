Battipaglia, abbandono di rifiuti: trasgressori individuati e sanzionati grazie alle fototrappole

Abbandono di rifiuti a Battipaglia, sono 11 le multe grazie alle foto trappole e 8 sanzioni amministrative di 150 euro per il mancato rispetto dei giorni, degli orari e per errato conferimento di rifiuti solidi urbani. Era diventato un fenomeno insopportabile e l’abbandono incondizionato dei rifiuti in ogni angolo del paese, una questione da debellare. E così grazie all’installazione di foto trappole, gestite dalla Polizia Locale, in luoghi strategici della città dove generalmente insistono micro discariche sono stati elevati verbali di 500 euro per abbandono indiscriminato di rifiuti.

I trasgressori sono stati individuati e sanzionati grazie alle immagini video

È questo l’effetto dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale che ha avviato un’azione di contrasto a questo fenomeno. Oltre all’uso delle fototrappole, grazie alle Guardie Ambientali Volontarie, sono state elevate 8 sanzioni amministrative di 150 euro per il mancato rispetto dei giorni, degli orari e per errato conferimento di rifiuti solidi urbani.

«In un caso particolare – ha avuto modo di commentare la Sindaca Cecilia Francese -, una persona è stata sanzionata due volte e fotografata in altrettanti punti diversi ad abbandonare rifiuti in strada. Si tratta di una pratica indecorosa che stiamo cercando di debellare grazie a queste azioni mirate. Una città viene mantenuta pulita soprattutto grazie al senso civico dei cittadini».

Il report della Polizia Locale si riferisce al periodo dal 26 luglio al 31 agosto scorso. I controlli proseguono senza sosta, così come l’impegno dell’Amministrazione per determinare condizioni di maggiori e più efficienti servizi per i cittadini, con i dispositivi di videosorveglianza mobili che vengono continuamente posizionati in zone periferiche e a rischio.

«Il nostro obiettivo è quello di dotare Battipaglia di una vasta rete di strumenti di videosorveglianza –dice la Sindaca-, per il controllo del territorio sia per l’abbandono dei rifiuti ma anche per la sicurezza».

Le azioni congiunte dell’assessorato alla Polizia Locale e all’Ambiente, stanno dando i frutti sperati. Ma il lavoro continuerà nei prossimi mesi per combattere il fenomeno sia dell’abbandono indiscriminato di rifiuti in strada, sia per rendere più efficiente la raccolta differenziata degli RSU.